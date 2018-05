«Compraré un objetivo con el premio» De izquierda a derecha, Iratxe Azkona con su foto ganadora, Mónica Zuazaga (Rural Kutxa), Javier Extremo (Banco de Alimentos), Amaia Ruiz (EL CORREO), Karen Amaia, Gorka Ugalde (CTB) e Iñaki Maruri, que recogió uno de los premios en nombre de Carlos Romero. / PEDRO URRESTI EL CORREO entregó ayer los galardones a los ganadores de las tres categorías del maratón fotográfico, que patrocina el CTB JESÚS J. HERNÁNDEZ Martes, 29 mayo 2018, 10:23

Los tres ganadores del Maratón Fotográfico Bilbao 2018, que organiza EL CORREO, patrocina el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) y tiene la colaboración de Rural Kutxa, no dudan un instante cuando se les pregunta a qué van a destinar los 600 euros de premio. Todos lo invertirán en material fotográfico, un vicio saludable pero que obliga a rascarse el bolsillo. La recaudación de las inscripciones tendrá un fin solidario. En un acto celebrado en las oficinas del CTB, Amaia Ruiz, de EL CORREO, hizo ayer entrega de los 936 euros a Javier Extremo, vicepresidente del Banco de Alimentos, que agradeció «la ayuda porque servirá para mejorar la alimentación de personas necesitadas».

Karen Amaia se ha impuesto en la categoría de 'Transporte público'. El 19 de mayo, día del maratón fotográfico, no dudó en dirigirse a Mazarredo, muy cerca del ascensor, para captar una curiosa instantánea que parece casi una vista aérea. «Esperé varios tranvías hasta que llegó uno bien verde. Con los árboles del mismo color y el césped alrededor, me pareció que podía dar juego», recuerda. «Siempre quieres ganar, pero fue una gran sorpresa cuando me llamaron», reconoce esta profesional de la fotografía. «Llevo desde los 20 años tirando fotos. Trato de dedicarme a esto en exclusiva, aunque es difícil. Trabajo para catálogos, publicidad, restaurantes... Tuve mi época de hacer bodas pero no me gustaba. Quiero dedicarme a la fotografía artística». Aquel día, la categoría que le pareció más difícil es la que, curiosamente, le ha dado la victoria. Invertirá los 600 euros en «un objetivo macro».

«Este año he participado en un curso de fotografía en Loiu y el profesor ha hecho mucho hincapié en los reflejos», relata Iratxe Azkona, triunfadora de la categoría 'Una ciudad para vivir' con una instantánea que juega con un cristal, captada en la plaza Euskadi. «Siempre me ha gustado este mundillo y este año me lo he tomado en serio. La motivación del fotógrafo que nos ha dado las clases estos meses, Jon Goikouria, ha hecho que ahora salga todos los días con la cámara y que vea encuadres allá donde voy», agradece. No es la única del grupo. A Iratxe la animó a apuntarse al maratón una compañera de Loiu. «Fuimos a la Ría, al parque, y luego a la Gran Vía en busca del transporte público», rememora. «Compraré otro objetivo para la Nikon e invitaré a algo a la familia y a los amigos», detalla.

En 'Bilbao, un entorno natural' ha ganado una imagen de la ría de Carlos Romero. «Buscaba ese entorno del agua y los reflejos verdosos», explica por teléfono desde Palma de Mallorca, donde ofrece estos días una 'master class' de fotografía. «He hecho varias exposiciones. Llevo toda la vida en esto, pero sólo hago trabajos sueltos». Envió a un familiar a por el premio, que destinará a «otra cámara». «Suelo tirar con una réflex, pero la foto que ha ganado es de una compacta», admite. «Me gusta retocar poco. Sólo quito algo de color, que distrae cuando no es lo principal de la imagen».