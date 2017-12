Con las manos en la masa

Pedro Urresti

Nadie sin talo... ¡ni los celíacos!

Aunque en teoría los celíacos pueden comer talo, porque está hecho de maíz, a veces el lugar donde se muele la harina tiene trazas de otros tipos de cereal... por eso muchos celíacos recelan del manjar estrella de Santo Tomás y lo evitan. Pero Aitor Aurrekoetxea, numerario de la Academia del Cerdo Txarriduna, no quiere que nadie se quede sin probarlo y vende hoy talos 100% libres de gluten. «Se hace una analítica y todo para comprobar que no tiene nada. Los celíacos que nos han venido están encantados. Nos gusta ver que todos disfrutan», subraya Aurrekoetxea, que no para de hacer bolas de masa, como un malabarista enloquecido. «¡Desde las ocho llevamos poniendo talos y sidras sin parar!», comenta Aitor, el del centro de la imagen. Aunque tiene muchos clientes, no teme quedarse sin materia prima: «580 kilos de harina de maíz nos hemos traído».