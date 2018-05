cada mañana El hermano de Leyre Rodríguez pide más dureza en las penas El hermano de Leyre, con una foto suya en primer plano. / Bernardo Corral PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA Viernes, 4 mayo 2018, 22:56

Vistos de cerca, los criminales suelen resultar más vulgares que fascinantes. Es algo que la ficción no termina de entender. Y es importante porque la gravedad última de un crimen también tiene que ver con el modo en que la insignificancia, la puerilidad, la vileza, ocasiona un destrozo del que mucha gente no va a poder regresar nunca. La víctima, en primer lugar. Y aquellos que la rodeaban y querían, su familia, sus amigos. No es extraño que entre ellos descubramos a personas que reaccionan con una mezcla de solidez y coraje que resulta asombrosa y que tiene que ver, probablemente, con la pura nobleza.

José Rodríguez es una de esas personas. Hace tres años, su hermana Leyre apareció muerta en una carretera de La Peña. Tenía 34 años y dos hijos pequeños. Al principio se pensó que había sido un atropello. Diez días después, se supo que había sido un exmarido. El mes pasado, durante el juicio, José Rodríguez se obligó a estar presente en todas las sesiones, incluso en aquellas que por su crudeza le iban a resultar más insoportables. Cuando le llegó la hora de declarar, su testimonio fue directo y revelador. Dijo que no «se ha inventado la palabra» para definir lo que uno siente cuando asesinan a tu hermana. Definió al acusado como alguien vago y mentiroso que ni siquiera mostraba preocupación por sus propios hijos. De cerca, ya lo ven, es mucho más vulgar que fascinante. «Era un cero como marido y como padre». Al escuchar eso, resultaba difícil no reparar en la actitud que el acusado mostraba durante el juicio. Se tapaba constantemente la cara, apoyando la mejilla en la mano izquierda, como un niño aburrido o muy cansado. Era un gesto revelador. Porque era un gesto tramposo: afectaba desvalimiento, pero servía en realidad para esconderse ante las cámaras.

José Rodríguez está satisfecho con que los jueces hayan condenado al asesino de su hermana a 25 años de cárcel, la máxima pena posible, aunque cree que una reforma del Código Penal serviría para combatir con más eficacia esta clase de crímenes machistas. Cada mañana despierta a los hijos de Leyre -«que ya son los míos», dijo en el juicio- y se encarga junto a su pareja de criarlos y educarlos. De ese modo, cada mañana, recoloca el mundo en la órbita adecuada. Una fuerza capaz de hacerlo. En medio de todo ese dolor. Eso es lo fascinante.