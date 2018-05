MALDITOS TURISTAS

Una pintada no es un tratado filosófico. Excepto si es buena. La mejor de la historia, digámoslo una vez más, se trazó sobre los muros del cementerio municipal de Logroño y decía: «Muertos no». Descendiendo a lo pintoresco, últimamente se leía en la plaza Circular una pintada con el «Deus volt» de las Cruzadas. Su autor lo mismo será un chiflado que un hermeneuta conciliar, valga (creo) la redundancia. Alguien, en cualquier caso, en posesión de una cabeza que funciona regular y de un espray que funciona bien. Quizá se trate de algún liberado de la liberación nacional vasca que ha descubierto que, para gudari bueno, Godofredo de Bouillón. A las pintadas no hay que hacerles mucho caso, exceptuando las buenas. Es lo más conveniente cuando cualquier entusiasta exige atención entrometiéndose en el paisaje. Además, hoy bien puede exigírsele a este tipo de entusiastas que no manchen las paredes y se vayan a compensar traumas y amenazar de muerte un poco más allá, a Twitter, que es lugar idóneo para esas cosas: la piscina de bolas de las personalidades problemáticas.

Otra cosa es que las pintadas no obedezcan exactamente a la chifladura individual, sino más bien a la colectiva. Es lo que ha vuelto a suceder en Bilbao la Vieja, donde aparecieron el fin de semana pintadas contra los turistas, la MTV, la casa Heineken, los hipsters y la BBK. Todo a la vez, un poco de golpe.

Son especialmente inadmisibles los ataques a los turistas y los hipsters, que no dejan de ser seres humanos, y a la Heineken, que no deja de ser cerveza. Hay límites que no se pueden traspasar. Y me refiero a la cerveza. El alcalde Aburto ha condenado severamente las pintadas. Antes lo hizo Alfonso Gil. Y después el consejero Retortillo, aunque señalando que esta clase de pintadas son algo «meramente anecdótico». Lo son sin duda desde un punto de vista general, pero no tanto desde el particular. En Bilbao la Vieja lo de los hipsters, los turistas y los festivales comienza a ser recurrente. Y no tiene en el fondo nada de novedoso. En realidad, responde a un clásico que hoy se adorna con el prestigio sensato de la lucha contra la gentrificación, pero responde al viejísimo anhelo de rendir Bilbao, transformando la ciudad en un acumulado de pueblitos. Populares, alegres, combativos y presuntamente espontáneos. Controlables, o sea. Del todo controlables.