Maldita Nerea se sube a los balcones de la Gran Vía para tocar su último éxito. Presenta varios temas de 'Bailarina' en un directo acústico

Tras el exitazo de los Gemeliers, que se hincharon a firmar autógrafos y repartir besos entre sus fans la semana pasada, ahora le toca el turno a Maldita Nerea. La banda murciana liderada por Jorge Ruiz recalará este miércoles en Bilbao. El solista llegará junto a Luis Gómez, su guitarrista de confianza, a las dependencias de El Corte Inglés del número 20 de la Gran Vía. Presentará su último disco, ‘Bailarina’, que ha servido de sintonía de la última edición de la Vuelta a España. Y sí, las cosas parecen irles sobre ruedas. No dejan de sumar fieles a su causa.

En su afán por dar una sorpresa a los numerosos seguidores del grupo, los grandes almacenes se han marcado un insólito extra. El acto arrancará a las seis de la tarde y, aunque no se sabe todavía si será antes o después de echar las firmas, Jorge y Luis realizarán una «miniactuación» acústica. El directo no será a pie de calle. Lo harán desde las alturas. Concretamente desde los balcones de los grandes almacenes, a donde se asomarán para deleite de sus aficionados y cantarles lo que estos días no deja de sonar en las emisoras de radio.

El ‘showcase’, nueva estrategia comercial, busca fortalecer los lazos entre artistas y clientes. Es la primera vez que el centro comercial bilbaíno se monta un espectáculo de este tipo. Lo lleva tan en secreto que no ha querido dar demasiado bombo al asunto. No vaya a ser que la Gran Vía se vuelva a quedar pequeña y registre alteraciones parecidas a las vividas en la última visita de los populares gemelos sevillanos.

El directo será muy básico: la voz de Jorge y la guitarra de Luis. Todo amplificado a través de unos cuantos altavoces. Suficiente. Una cosa debe quedar clara. Se aconseja puntualidad a los fans que quieran ver y escuchar de cerca a Maldita Nerea. Más que nada porque la actuación no durará mucho. Posiblemente, no irá más allá de los quince minutos. Las previsiones de la organización hablan de que interpretarán «dos o tres temas». Que caiga algún bis dependerá ya del estado de ánimo y de lo difícil que se lo pongan los seguidores a un Jorge Ruiz, que vive uno de sus mejores momentos profesionales y dice utilizar las canciones para «transmitir lo que pienso» .