Locales que no hay que perderse

Hace un año que se inauguró en Ibáñez de Bilbao 8 el Basquery, un local en el que el que lo mismo se puede tomar una cerveza de producción propia, que un pan de enorme calidad, que unos quesos de importación, que un menú del día inolvidable por apenas 17 euros o los platos de una carta estupenda.

Los propietarios del local, el chef Aitor Elizegi –que a su vez es el actual presidente de Bilbao Dendak–, el panadero David Martínez, Jon Blasi, Oskar Martínez, Naiara Álvarez y José Luis García, invitaron a sus amigos a una cerveza y unos canapés para celebrar el primer aniversario. Un festejo que fue amenizado por los integrantes de Taberna Ibiltaria, entre ellos Alfonso Atela, José Gondra, Sabin Ugarte, Unai Urioste, Arkaitz Arbulu e Ibon Goiriena.

Entre quienes se acercaron a celebrar el cumpleaños se encontraban Rafa Alkorta, exjugador de Athletic y Real Madrid; el diseñador Manuel de Gotor, Itziar Epalza, presidenta de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi; María Loizaga, Jon Zarate, el hostelero Enrique Thate, Asier Elizegi, Aitziber Lekerika, José Ángel Pereda, Vanesa Pérez y Jorge Aio, gerente de la Asociación de Comerciante de Bilbao Centro.

Asimismo se acercaron a la cita Juan María Aburto, alcalde de Bilbao; los ediles Íñigo Pombo y Xabier Ochandiano, Fernando San José, Álvaro Mateos, presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia; Marino Montero, José Luis Besteiro, Fernando Urkijo, Jon Maza, Diego Antón, Cristina Alonso, Nagore Arévalo, Sergio Fernández, Luz Verástegui, Celia Albizu, Mikel Bidaurrazaga, Itziar Villamandos, Sabino Zelaia, del bar Singular; Lide Maguregi, María Álvarez, Ana Portilla y Clara López Areal.

También ayer, a la misma hora, Frat Can, actual propietario del bar Mosela en la Plaza Zabalburu, inauguraba junto a su hermano, Gökhun Can, el bar restaurante New Cliper, ubicado puerta con puerta con el anterior local. Un local al que los hermanos Can tratan de devolver su antiguo esplendor. Por el momento, antes de reabrir el comedor –algo que sucederá en breve–, abren sus puertas a primera hora de la mañana para que el personal pueda desayunar opíparamente. Al mediodía los clientes podrán disfrutar de unos pintxos, hamburguesitas o croquetas, dispuestas en la barra mientras se toman un tentempié.

A la inauguración asistieron Santi Reguilón, José Antonio Pardo, de la Federación Taurina de Bizkaia; Humberto Asteinza, el pintor Juan Humaran, Arantza Paredes, Juanje Maestre, Juan Martínez, Teresa Viteri, el bodeguero Paco Murillo, Poli Luengas, Paco Cid, el poeta Juan Manuel Vicente Cajón, Cipriano y Jacinto Isla, Vidal Martín Ochoa, Jesús Hierro, Loli Sordo, Ramón García, Beatriz Oteo, Mery Pérez, Ana Zabaleta, Jeane Alcántara, Álvaro Martínez, Iñaki Carlos, Ramón Ruano, Raquel Sánchez, Ana García, Jesús Tueros y los hermanos Ramón y Lourdes González, del Club Taurino de Bilbao.