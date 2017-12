«Llamar Peru al Niño Jesús me parece una falta de respeto» El obispo Mario Iceta, fotografiado esta semana en el centro de Bilbao. / L.A. Gómez «En el caso de los abusos sexuales se debe diferenciar entre transparencia y publicidad», precisa el obispo de Bilbao, Mario Iceta MIGUEL PÉREZ Jueves, 28 diciembre 2017, 00:29

Ni el Niño Jesús se llamará Peru ni el portal dejará de estar en Belén en casa del obispo Mario Iceta. El máximo responsable de la diócesis de Bizkaia repasa un año donde la Iglesia ha debido abordar la cronificación de la pobreza, los sangrantes casos de abusos sexuales, las críticas a la asignatura de religión, el gran carrousel político y hasta que algunas escuelas vascas hayan decidido cambiar la letra de los villancicos para secularizarlos.

-¿Qué villancicos piensa cantar durante estas fechas navideñas?

-Suelo comenzar recordando las coplas de los Marijeses de Gernika. Después doy paso a los más clásicos, 'Adeste Fideles', 'Noche de paz', 'Mesias sarritan', 'Birgiña Maite'; y no puedo olvidar los de Aita Donostia como 'Oi Belehem!'

-¿Qué le parece llamar Peru al Niño Jesús como demostración de una sociedad laica o para evitar dañar la sensibilidad de otras creencias?

-De entrada me parece una falta de respeto. La Navidad está ligada intrínsecamente a un hecho no sólo religioso, sino también histórico que ha contribuido decisivamente a generar nuestra cultura. Decir que la celebración de la Navidad pudiera ofender a niños de otras confesiones es desconocer la realidad. En muchos centros, no sólo de titularidad religiosa, estudian niños de otras confesiones y la expresión respetuosa de las creencias de cada uno, lejos de ser un obstáculo, es una fuente de riqueza, mutuo conocimiento, respeto, valoración y afecto.

-¿La crisis remite? Cáritas alerta de que, si bien los casos de extrema necesidad ya no se multiplican, sí se produce una cronificación de la pobreza en Bizkaia.

-A pesar de los indicios en los datos macroeconómicos de una mejoría, no debemos olvidar que estos datos no terminan de alcanzar decisivamente al conjunto de la población. Existe una porción que se va quedando anclada en una espiral de pobreza y vulnerabilidad social de la que es muy difícil salir. Su situación es cada vez más compleja y requiere de respuestas integrales. Nos preocupa el esfuerzo y el desgaste que está suponiendo para muchas familias frágiles esta labor de sostén mantenida en el tiempo.

-Hace dos años, usted hizo una declaración en la que denunciaba la «especulación incontrolada, la codicia, la corrupción y el derroche». ¿Algo ha cambiado?

-Teóricamente hemos asistido a debates interesantes acerca de esta cuestión, pero en la práctica continuamos en general con las mismas prácticas y costumbres. En el fondo, es una cuestión del corazón humano. Mientras no cambiemos por dentro, las normas y legislaciones tendrán siempre un alcance limitado.

-El 'caso Gaztelueta', el profesor acusado de abusar de un antiguo alumno, afronta ya el tramo previo al juicio. Como sucedió con el exvicario Juan Kruz Mendizabal, 'Kakux', en la diócesis guipuzcoana, ¿piensa que se vuelve a sentar en el banquillo el papel de la Iglesia por su tibia capacidad de respuesta?

-La respuesta de la Iglesia no podría calificarse de tibia, sino más bien tardía. Ante el comienzo de aparición de denuncias de casos de pederastia se ha visto en la necesidad de establecer medios adecuados para llevar a cabo una investigación rigurosa, que hasta la aparición de estas denuncias no disponíamos. Hemos ido aprendiendo de la triste y dolorosa experiencia. Esto hizo que el Papa Benedicto XVI promulgara en 2010 la primera legislación específica. El Papa Francisco ha continuado profundizando en esta línea de tolerancia cero. Nuestra diócesis ha aprobado el manual de buenas prácticas en la prevención de abuso sexual contra personas menores de edad y se está impulsando su implementación en todas las realidades eclesiales.

-Los ciudadanos encuestados en el reciente 'Estudio sobre la percepción de la Iglesia en Bizkaia' critican la falta de transparencia de la institución en general, lo que entronca de nuevo con el aparente oscurantismo con el que se tratan los casos de abuso sexual.

-A lo que se refiere específicamente la encuesta es a la necesidad de transparencia en las cuestiones económicas. Cuando comencé el ministerio episcopal en Bilbao, pedí dos objetivos al consejo de asuntos económicos: autofinanciación y transparencia. Con respecto a la autofinanciación, ésta supera el 80%, concretamente este año el 87%. Con respecto a la transparencia, se ha elaborado la primera auditoría de toda la economía diocesana, así como el desarrollo del portal de transparencia en la web diocesana. Con respecto a la transparencia en el caso de abusos sexuales, se debe diferenciar entre la transparencia y la publicidad. La iglesia debe ser transparente, pero también discreta y respetuosa con la intimidad, especialmente de las víctimas.

-Uno de cada cinco vizcaínos asegura que es practicante en distinto grado. ¿Es un buen porcentaje en comparación con otras provincias o le gustaría que fueran más personas a misa los domingos?

-Las comparaciones siempre pueden tener un rasgo de conformismo. Si quiere un lugar para comparar, en Roma la práctica religiosa ronda el 10%. A mí me interesa nuestra Iglesia local, a la que quiero servir y en la que me tengo que entregar y, por eso, claro que me gustaría que la gente tuviera un encuentro personal con Dios que le abriese horizontes nuevos.

-¿Las clases de religión deberían circunscribirse a las parroquias?

-La Iglesia ha ofrecido durante siglos un servicio ingente en el campo educativo, de modo particular en los lugares donde se detectaban serias carencias y así lo sigue ofreciendo a día de hoy. Con respecto a las clases de religión, la libertad de elección de los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y convicciones está consagrada en las altas legislaciones internacionales, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en nuestro ordenamiento jurídico. La práctica totalidad de los países de la Comunidad Europea incorporan la Religión al sistema educativo.

Libertades fundamentales

-Un medio de transmisión de valores que los vizcaínos ven clave, según la misma encuesta, es la familia. ¿Pero a qué tipo de familia nos estamos refiriendo?

-La familia es la institución más valorada en las encuestas. La Iglesia le ha dedicado los dos últimos sínodos a partir de los cuales el Papa Francisco ha promulgado la exhortación postsinodal 'Amoris laetitia'. En ella se afirma que el matrimonio cristiano se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida. Y también se pide atender realidades familiares que requieren un acompañamiento cercano y eficaz como el caso de familias donde se experimenta la separación o el divorcio, la viudedad, o las familias monoparentales. Asímismo, es necesario acompañar a los fieles que conviven, a quienes han contraído matrimonio sólo civil o los divorciados vueltos a casar.

-El acompañamiento a cada persona, entre ellas los homosexuales, es «un reto pastoral de primera magnitud», dijo usted en 2015. Sin embargo, hace unos días arremetió contra la propuesta de ley de Podemos sobre ideología de género porque «coarta libertades fundamentales» y habló de «colonización ideológica».

- Toda persona es un don infinito que merece siempre acogida, respeto, amor, con independencia de cualquier orientación, condicionamiento o situación. Con respecto a la ideología de género, entramos en un debate de pensamiento que, como todos, puede y debe someterse a crítica. Es el mismo Papa Francisco quien la califica como colonización ideológica. Defiende un fuerte dualismo antropológico, en el que el ‘sexo’ sería un mero dato biológico que no configuraría la realidad de la persona. Existirían 'géneros' o roles que dependerían de la libre elección del individuo en un contexto cultural y educativo determinado. Una tercera realidad es la proposición legislativa de Podemos que establece la concepción antropológica de la ideología de género como la única permitida, excluyendo e impidiendo otras concepciones acerca del ser humano. De este modo se coartan libertades fundamentales como la de pensamiento, religiosa e ideológica. Este pensamiento único es impuesto en todas las esferas de la vida personal y pública.

-Aparte de la basílica de Begoña, ¿qué templo de la provincia es su preferido?

-Son muchos, y cada uno con su propia idiosincrasia. Me vienen a la memoria la espléndida basílica de Lekeitio, la hermosa y coqueta parroquia de Pobeña o los magníficos templos de Gordexola o Gueñes.

-Aumento del turismo, capital gastronómica, sede de los próximos premios MTV... ¿Le gusta el Bilbao que vé?

-Son incuestionables los éxitos de Bilbao en materia arquitectónica o de eventos turísticos, gastronómicos, culturales o sociales. Y me congratulo de ello y felicito a quienes lo han hecho posible. Ello no nos debe hacer descuidar el crecimiento en calidad humana y espiritual, en respeto, en solidaridad, en acogida, en paz y libertad.