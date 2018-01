500 kilos de Roscón Solidario en la Plaza Nueva

Una gran carpa señalaba en la Plaza Nueva de Bilbao el lugar donde se repartía el Roscón Solidario a favor de Cáritas. Si alguien andaba un poco despistado, bastaba con seguir a la gran cantidad de gente que hacía cola para conseguir su ración, a precio de un euro. «Repartiremos entre 3.000 y 3.500 raciones de roscón. La recaudación se destinará a los proyectos de infancia de Cáritas, que ayudan a unos 600 niños de familias en situación de vulnerabilidad», ha explicado el director de Cáritas en Bizkaia, Carlos Bargos.

La lluvia no ha evitado que se formara una gran cola antes del mediodía. «Es un acto tradicional, además en un día bilbaíno como hoy, y un gesto para hacer visible la realidad de las personas más vulnerables», ha afirmado el alcalde, Juan Mari Aburto. Él ha sido uno de los encargados de cortar el roscón y de repartir el chocolate caliente. «Si no me da el trozo el alcalde no voy», se ha oído a una señora en la cola.

Tres días de trabajo

En el acto también participaron la concejala de Fiestas, la concejala de Salud y Consumo, la diputada de Acción Social. El presidente de la Asociación de Panaderías de Bizkaia, Miguel Ángel Usubiaga, ha detallado que el trabajo de elaboración ha llevado tres días de trabajo. «Para hacer un roscón normal se tardan unas seis horas. En este han estado trabajando unas doce personas», ha detallado.

En los soportales de la plaza, resguardados de la lluvia, algunos daban cuenta de su ración. «¡Está buenísimo! Intentamos venir todos los años», han asegurado Iñake e Isabel. Cristina,Patricia, Irene y el pequeño Aritz también disfrutaban del dulce a pesar del mal tiempo. «La lluvia no nos ha desanimado. Si no en Bilbao no sales». Mari Carmen, vecina de Rekalde, recuerda con ilusión aquella vez en la que Iñaki Azkuna le dio un trozo de Roscón Solidario: «Mi sobrino ha participado en la elaboración», ha confesado.