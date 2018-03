Las Juntas estudiarán posibles compensaciones para los usuarios cuando no funcionen las rampas de Bizkaibus Rampa de una unidad de Bizkaibus. / FERNANDO GÓMEZ La Comisión de Transportes aprueba «distintas opciones ante este tipo de eventualidades», perjuiciosas para las personas con movilidad reducida EIDER BURGOS Viernes, 23 marzo 2018, 14:45

Las Juntas Generales de Bizkaia estudiarán maneras de compensar a los usuarios de movilidad reducida que no pueden acceder a un Bizkaibus por fallo de los sistemas de acceso, como rampas o elevadores. La propuesta ha sido aprobada de forma unánime por la Comisión de Transporte, Movilidad y Cohesión celebrada en la mañana del jueves, a partir de una enmienda de Podemos, el PSE y el Grupo Nacionalista Vasco.

En ocasiones, y según qué frecuencias, los usuarios de movilidad reducida deben esperar más de media hora al siguiente autobús si un dispositivo de acceso no funciona. «Buscamos que estas personas tengan autonomía personal», ha afirmado Nuria Atienza, portavoz de Podemos, autores de la proposición no de norma. «Que tengan una segunda oportunidad».

«Es cierto que esto sucede, y no es una cosa menor», ha secundado el socialista Ekain Rico, quien al mismo tiempo ha recordado los resultados de una de las últimas inspecciones a una de las concesionarias del servicio: de 85 exámenes a vehículos, solo dos suspendieron. «Lo normal es que funcionen, y funcionan, pero debemos seguir trabajando para dar una respuesta óptima».

Las Juntas plantearán insertar publicidad en las cabinas de Bizkaibus Las cabinas de Bizkaibus como soporte publicitario. Es el nuevo uso que el Departamento de Transporte de Bizkaia planteará a las concesionarias del servicio. La medida, a propuesta del Grupo Popular y enmendada por el PSE, busca aprovechar los cubículos de venta de tickets colocando pantallas con anuncios e información relativa al propio medio de transporte, «del mismo modo que ya lo hacen muchos quioscos en Bilbao», ha señalado el popular Jesús Isasi. Los beneficios, ha explicado, redundarían en el propio departamento. «Sería una tarea simple y relativamente económica». «Es posible que pueda explorarse», ha sostenido el socialista Ekain Rico, «pero el objetivo final de las cabinas debe ser dar información a los viajeros. Por eso pedimos que primero se analice, según el formato de las cabinas y de otros factores a tener en cuenta». «El primer paso más adecuado», han coincidido desde el Grupo Nacionalista. Tanto Podemos como EH Bildu se han abstenido de la enmienda. Antes, han insistido, se necesitan estudios. «Sobre el coste de la instalación de este soporte y qué ingresos reportaría», ha señalado Nuria Atienza, portavoz de Podemos, que ha propuesto además que los ingresos se destinen a mejorar el interior de estos cubículos, «que en muchas ocasiones se mantienen en condiciones deplorables». Desde EH Bildu, por su parte, reclaman analizar primero el impacto de la publicidad que desde hace menos de un año se comenzó a insertar en los vehículos de Bizkaibus. «Hicimos recientemente una inversión para mejor la imagen corporativa del servicio, y ahora queremos mancharla con más publicidad», ha sostenido Zigor Isuskiza.

La proposición no de norma original, presentada por Podemos, hablaba de la posibilidad de ofrecer el pago de un taxi adaptado hasta la parada de destino como alternativa ante estos fallos. En opinión del nacionalista Alfredo Olea, una solución similar a «matar moscas a cañonazos». Con la enmienda aprobada, los grupos pretenden abrir el abanico de soluciones «por entender que debemos atender a las distintas opciones posibles ante este tipo de eventualidades», justifica el texto final de su admisión a trámite.

Desde el Grupo Popular, además, han resaltado la necesidad de elaborar un estudio que determine cuántas personas con movilidad reducida requieren estos dispositivos de accesibilidad, que a día de hoy no existe y que «nos haría realmente conscientes de las sus necesidades». «Debemos ser especialmente exquisitos y finos en esta materia», ha puntualizado el juntero popular Jesús Isasi. «Y no hemos hablado de por qué las rampas no están operativas o de por qué algunos conductores no saben cómo ponerlas en marcha porque no tienen la formación», ha apuntillado Atienza desde Podemos. De momento, añaden, esta medida unánime es «otro granito de arena».