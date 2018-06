Un juez gallego investiga la muerte de un piloto bilbaíno que denunció fallos en su avión

El mismo juzgado instruye también el accidente del Alvia

Sofía Nilsson, la madre de Alejandro, asegura que «aún hay muchos interrogantes que esclarecer». A su juicio, se trata de un caso en el que hay

piezas que no encajan. «¿Por qué desaparecieron los ordenadores de mi hijo y de Daniel tras el accidente?», se pregunta. Según cuenta Sofía, en las computadoras habría información relevante, ya que «Alejandro y su compañero venían diciendo que el avión tenía fallos y que no volaba recto, que tenían que forzar los mandos para no desviarse».

La muerte de los dos jóvenes lleva tiempo en los tribunales gallegos, pero no ha sido hasta ahora cuando la investigación ha cobrado impulso. Las familias aseguran que todo ha ido más despacio de lo deseado porque el caso cayó en el mismo juzgado que investiga el accidente del Alvia en Angrois.