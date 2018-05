El joven de Zalla al que trasplantaron tres dedos de los pies a la mano: «Hago vida normal, incluso conduzco» 01:24 Marius Constantin explica su día a día un año y medio después del trasplante. / Europa Press Un petardo amputó a un joven de Zalla la extremidad derecha la Nochevieja de 2016. «Es un tío duro», afirma el cirujano que le operó EUROPA PRESS Miércoles, 23 mayo 2018, 10:05

Marius Constantin Carp, de 29 años, ha recuperado la ilusión. El 1 de enero de 2017 la explosión de un petardo que encendió él mimso le amputó tres dedos de la mano derecha en la plaza Euskadi de Zalla. Todo por una «tontería». El joven estuvo ingresado dos semanas en el Hospital de Cruces, con la mano derecha 'enterrada' en la tripa para preservar los tejidos, resignado a que el resto de sus días iba a tener que aprender a convivir con un muñón. «Fue muy duro. No me daban más solución que aprovechar los huesos que se habían salvado de la explosión para hacer una pinza».

Una conversación casual con un amigo, sin embargo, lo cambió todo: «Me habló de transplantes de dedos de los pies a las manos y de un prestigioso cirujano que lo hacía«. Ponerse en contacto con el profesional y plantarse en su clínica de Santander fue todo uno. Una experiencia de más de 450 operaciones similares con un 99% de efectividad convencen al más reacio. Francisco del Piñal lo tuvo claro desde un principio. No podría recuperar toda la extremidad, pero sí parte de su funcionalidad. «Le propuse hacer una pinza de trípode capaz de coger cosas, una mano de ayuda». Para eso era necesario transplantarle tres dedos de los pies, «con sus metatarsianos», y utilizar tejidos y piel de la pierna para articular la palma.

Ahora, un año y medio después del fatal accidente, el joven se ha felicitado por llevar una vida «prácticamente normal». «Hago lo que hacía antes; todo, incluido conducir», ha subrayado Marius, que no tiene ningún dolor «ni cuando trabajo, ni cuando hago fuerza». El joven sigue viviendo en Zalla, donde en la actualidad regenta un lavadero de coches. Vive en un caserío y explica que allí se desenvuelve como lo hacía antes: «Desbrozo y paso la hierba. En una casa siempre hay trabajo y en la huerta, al final, hay que hacer de todo. Mi mano derecha se ha convertido en la izquierda y viceversa«.

La pérdida de tres dedos de los pies no le ha dejado ninguna secuela: «Puedo andar, puedo correr. Suelo hacer senderismo, voy al monte con la perra... No tengo ningún tipo de cojera. Es más, al de poco de las operaciones ya andaba«.

Los dedos funcionarán al 95%

Francisco del Piñal le operó en la Clínica Mompía de Cantabria y ahora, lleva la rehabilitación del joven, al que considera «un tío duro» que no se queja, a pesar de tener «una lesión de las más graves que yo he tratado«. El microcirujano afirma que »una lesión grave de la mano es para desanimar a cualquiera« porque, además de ser »lo que nos diferencia de los animales«, es »la herramienta de trabajo« de los humanos. »El paciente lo (suele) lleva muy mal, los que tienen una lesión compleja están desorientados, pero si tú les dices 'mañana voy a hacer esto', dentro de un mes hay que esperar esto, dentro de tres esto otro. Lo aceptan, lo entienden bien. Pero no deja de ser una tragedia para un paciente tener una lesión mayor de la mano. Si la mano funciona bien, el paciente funciona bien, si la mano no funciona, si tiene una mano que se le ha reconstruido, y la lleva metida en el bolsillo, para poco sirve«, ha sentenciado.

Del Piñal ha recordado la gravedad de la lesión de Marius, que requirió de dos operaciones, una primera en la que se procedió tanto a la reconstrucción del dedo gordo como a la cobertura de todos los huesos, y una segunda en la que se le pusieron el segundo y tercer dedo del otro pie. «Todavía le queda hacer rehabilitación, hacer ejercicios, porque todas estas cicatrices pueden tardar más de dos años en madurar. Lo mismo que por fuera están las cicatrices rojas, por dentro está todo inflamado. Lleva un tiempo hasta que todo vuelva a su estado normal y consigamos que tenga más función«, ha declarado. A corto plazo, del Piñal espera que los dedos implantados funcionen al 95%, aunque para «lo más gordo» se tardan dos años.