Joseba Etxeberria, Alkorta, Javi Salgado... 27 caras conocidas protagonizan el nuevo 'spot' navideño de Bilbao Aitor Ocio y Armando también aparecen en la campaña. La asociación bilbaoDendak ha realizado un vídeo con el objetivo de poner en valor «la competitiva, variada y cercana oferta» de los comercios de la villa para la Navidad GABRIEL CUESTA Martes, 19 diciembre 2017, 16:21

Aitor Ocio, Tiko y Armando no pudieron resistir la tentación de hacer un 'que no caiga' en plenas compras navideñas por Bilbao. La nostalgia no les ha hecho confundir una tienda de deportes con San Mamés, sino que son tres de las 27 caras conocidas de la villa que han participado en la nueva campaña de Navidad de bilbaoDendak, con la que se pretende fomentar el comercio local en estas fechas. En el anuncio, de siete minutos y medio y con el lema 'En Navidad yo elijo Bilbao', aparecen personalidades como Juan Mari Aburto, Joseba Etxeberria, Rafa Alkorta, Maribel Salas, Javier Conde, Javi Salgado, Borja Mendia, Gurutze Beitia, África Baeta...

Todos ellos encarnan el día a día en el interior de los escaparates bilbaínos. Bien sea como tenderos o clientes cada uno en tiendas de una temática diferente. El vídeo de la campaña ha sido presentado este martes en el Ayuntamiento de Bilbao. El 'spot' estará activo hasta el 7 de enero está acompañado por 15 vídeos, en los cuales se cuenta una historia diferente que sucede en cada uno de los diferentes barrios de la villa. También en el Mercado de La Ribera, El Corte Inglés y Zubiarte. En el anuncio no podía faltar el Olentzero. El mágico carbonero, encarnado por Unai Aizpuru, presidente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, ha elegido Santutxu para repartir regalos a los más pequeños. Un vecino del barrio le acerca hasta una librería donde, tras el mostrador, le sorprenderá la escritora Toti Martínez de Lezea. En la página web de bilbaoDendak se pueden disfrutar de todos los cuentos, en las que sus famosos protagonistas brindan por unas felices fiestas.

Esta campaña quiere poner en valor «la competitiva, variada y cercana oferta» de los más de 2.000 comercios que conforman las asociaciones de bilbaoDendak, plataforma que integra a las 12 asociaciones de comercio de los barrios de Bilbao, a los centros Zubiarte y El Corte Inglés y a la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento. El objetivo no es otro que la «promoción de la actividad comercial y turística de la ciudad».