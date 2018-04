Roban en un bar de Santutxu por segunda vez en apenas 15 días La acumulación de cuatro episodios delictivos en el barrio bilbaíno en poco más de 24 horas alarma a los vecinos SOLANGE VÁZQUEZ Martes, 10 abril 2018, 15:00

La acumulación de episodios delictivos en Santutxu en poco más de 24 horas ha desatado la alarma entre los vecinos. El último caso en conocerse ha sido el del bar Jatorra, en la plaza del Carmen, que se convirtió también este fin de semana en el objetivo de los ladrones. 'Cuco' Fernández, dueño del local, lo cuenta con hartazgo: «Es la segunda vez que me entran en 15 días. La anterior ocurrió el día 23 y, entre otras cosas, se llevaron 600 euros de lotería». Según cuenta, en esta ocasión los delincuentes le han levantado la persiana y «han causado muchos destrozos». Sobre todo, se centraron en 'reventar' las máquinas tragaperras, la de apuestas y la registradora.

No lo lograron y fueron 'pillados' por la Policía Municipal, «que había sido alertada por un cliente que trabaja de noche y pasaba por la zona» cuando estaba comentiéndose el robo. «Últimamente han entrado en más bares, el mío no es un caso único», indica 'Cuco', que lleva cuatro años al frente del Jatorra. Juan Goicoechea, uno de sus clientes, asiente con la cabeza: «Vas intranquilo por la calle, con las llaves en la mano. A ciertas horas, oigo pasos... y miro. Antes no tenía esa sensación en el barrio».