El marido del polícia asesinado en París: «Sufro sin odio»

«Xavier, el jueves por la mañana, como de costumbre, me fui a trabajar mientras tú estabas todavía dormido. Durante el día nos estuvimos mandando mensajes sobre nuestro plan de vacaciones, un viaje a un país tan lejano que me habías dicho que estabas impaciente porque nunca habías ido tan lejos. Los detalles de los visados y nuestras preocupaciones por encontrar alojamiento llenaban nuestros mensajes de un frenesí feliz, porque teníamos los billetes de avión reservados desde el martes». Etienne Cardiles arrancó su discurso sereno, rodeado de autoridades políticas y de los compañeros de su difunto marido. Cardiles quedó viudo el pasado jueves, cuando Xavier Jugelé se convirtió en el único policía asesinado en el atentado del los Campos Elíseos el pasado jueves. Tenía solo 37 años.

Un homenaje a su memoria se llevó a cabo la tarde la martes en París, con la presencia de, entre otras personalidades, el actual presidente de Francia, François Hollande, y los dos candidatos a la segunda vuelta de las presidenciales, Emmanuel Macron y Marine Le Pen.

En el acto, ante el sepulcro de su esposo cubierto con una bandera francesa, Cardiles recordó cómo todos sus planes se hicieron añicos cuando Karim Cheurfi abrió fuego contra un coche oficial. Desde aquel fatídico día, Cardiles convive «con un dolor extremo y profundo que puede que se calme algún día». «Ese dolor me ha hecho sentir más cerca que nunca de tus compañeros, que sufren como tú, en silencio. Como yo, en silencio. Y en lo que a mí respecta, yo sufro sin odio». Como confesó, el viudo ha tomado prestada la filosofía de Antoine Leiris, viudo también desde que su esposa fuera asesinada en Bataclan en los atentados de París en noviembre de 2015. «Su inmensa sabiduría frente al dolor me admiró tanto que leí y releí sus frases hace unos meses. Es una lección de vida que me hizo crecer y que me protege hoy».

Cardiles recordó la noche de la muerte de Jugelé como un horrible presagio: «A medida que aparecieron los primeros mensajes que informaban a los parisinos de que un suceso grave estaba ocurriendo en los Campos Elíseos y que un policía había muerto, una voz me dijo que eras tú, y me recordó esa fórmula generosa: 'No tendréis mi odio'. Ese odio, Xavier, no lo tengo porque no se parece a ti, porque no se corresponde en absoluto con lo que hacía latir tu corazón, ni con lo que hacía de ti un policía, un guardián de la paz».

El viudo de Jugelé tuvo palabras para quienes le apoyan en estos terribles momentos: «Quiero decir a tus compañeros que me siento muy cerca de ellos. Quiero decir a todos los que luchan por evitar que esto ocurra que conozco su culpabilidad y su sensación de fracaso, y que deben continuar luchando por la paz. Quiero decir a todos los que nos han trasladado su afecto, a tus padres y a mí, que lo agradecemos profundamente».

Sus últimas palabras, solo para su amado:. «A ti te quiero decir que estarás en mi corazón para siempre. Te quiero. Sigamos siendo dignos y guardemos la paz», cerró, en un discurso sin aplausos. Solo sentido silencio.