Estocolmo tampoco se libra del terror

Un camión ha arrollado a varias personas este viernes en el centro de Estocolmo, la capital de Suecia, en un nuevo ataque terrorista que ha dejado cuatro muertos y quince heridos. La investigación está abierta pero el primer ministro sueco, Stefan Löven, ha señalado que «todo indica que se trata de un acto terrorista». Un hombre ha sido detenido en un barrio al norte de la ciudad y ha confesado ser el conductor del vehículo, aunque la investigación continua abierta y no se descarta que tuviera cómplices.

Dos horas antes de anunciarse este arresto la Policía había difundido la imagen de una persona por su posible implicación en el supuesto atentado y había pedido a la ciudadanía su colaboración para encontrarle. Se trata de un hombre encapuchado, aparentemente joven, que vestía una chaqueta azul y un pantalón negro y cuya imagen ha sido captada en unas escaleras mecánicas. Se desconoce si el hombre arrestado es el de la imagen o se trata de otro individuo. Los agentes también han interrogado a dos personas, que no tienen vinculación con el ataque pero podrían tener información relevante.

El atropello ha tenido lugar en la zona de Drottninggatan, en una zona comercial y peatonal del centro de la ciudad, poco antes de las tres de la tarde. Un encapuchado ha robado un camión, perteneciente a una empresa de cervezas, cuando descargaba unas cajas en un restaurante. El conductor original del vehículo no resultó herido durante el robo.

Después de sustraer el vehículo el supuesto terrorista ha invadido la zona peatonal y ha terminado empotrado junto a los grandes almacenes más populares de la ciudad, de nombre Ahlens, después de embestir a un grupo de personas. Como consecuencia cuatro personas han fallecido y una quincena han resultado heridas, de las que nueve se encuentran graves.

Las fuerzas de seguridad instaron a la población a evitar transitar por la zona centro de la capital sueca durante toda la tarde y el metro ha permanecido cerrado varias horas. Las autoridades han habilitado lugares para pasar la noche para aquellas personas a las que los cortes en el transporte les han impedido volver este viernes a sus casas. También los cines y otros establecimientos comerciales de la ciudad han sido cerrados y a las seis de a tarde, tres horas después del ataque, pudieron evacuar el centro de comercial, donde por cuestiones de seguridad quedaron retenidas multitud de personas que en el momento del atropello se encontraban en las tiendas del recinto afectado.

«Corrí tan rápido como pude»

La Policía busca a este hombre por su posible implicación con el suceso.

En un incesante goteo periódicos suecos han ido recogiendo las declaraciones de las decenas de testigos del suceso, que ha sembrado el pánico en la capital sueca este mediodía. «Iba por la calle principal cuando un enorme camión salió de no sé dónde. No pude ver si había alguien al volante, pero me dí cuenta de que estaba fuera de control. Así que corrí tan rápido como pude», declaró un hombre al periódico sueco 'Aftonbladet'.

La ciudad de Estocolmo vivió el 12 de diciembre otra acción terrorista, cuando explosionó un coche bomba que provocó heridas a dos personas. El autor del atentado, que se inmoló más tarde, actuó para castigar la presencia sueca en Afganistán.

«Un ataque contra todos»

En el momento del atropello el primer ministo sueco viajaba a la segunda ciudad del país, Göteborg, pero dio la vuelta para volver a la capital. Y los Reyes de Suecia han cancelado el viaje que tenían previsto a Brasil. En Noruega y Finlandia las autoridades han ordenado un refuerzo de las medidas de seguridad.

La Comisión Europea aseguró hoy que un atentado contra un estado miembro de la Unión Europea «es un ataque contra todos», declaró en un comunicado el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker.

Las reacciones al supuesto atentado de Suecia han llegado de todos los rincones del planeta. El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha expresado su sentir en Twitter: «Suecia nos tiene a su lado». El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no tiene constancia de que existan víctimas españolas en el atentado, pero la embajada de España en Estocolmo ha abierto un teléfono de atención: el 070 304 23 22 si se llama desde Suecia, y el +46 70 304 23 22 si la comunicación se realiza desde el exterior del país nórdico.

En Euskadi el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha transmitido al embajador de Suecia su solidaridad y «más sentidas condolencias» y ha condenado el «ataque inhumano» registrado este viernes en Estocolmo, a la vez que ha reafirmado su «compromiso en favor de la convivencia pacífica».

Mientras se investigan las circunstancias del atropello de Estocolmo, en España las principales ciudades y aquellas en las que la Semana Santa tiene mayor arraigo han anunciado que reforzarán las medidas de seguridad en las zonas donde se produzcan grandes concentraciones de personas. Como ocurriera la pasada Navidad tras el atentado de Berlín, las Fuerzas de Seguridad y los ayuntamientos extremarán la cautela durante la Semana Santa, en especial durante las procesiones, y controlarán el acceso de vehículos de gran tonelaje en áreas concurridas. España se encuentra en nivel 4 de alerta antiterrorista -en una escala de 1 a 5- desde hace dos años.

La Comunidad de Madrid ha querido rendir homenaje a las víctimas del atentado instalando una bandera de Suecia, con un crespón, en la fachada de la Real Casa de Correos, su sede principal, en la Puerta del Sol.