Localizan un séptimo cadáver en el hotel sepultado por la nieve en Italia

Los equipos que trabajan en los restos del Hotel Rigiopano, sepultado por un alud de nieve en Italia, han recuperado este lúnes un nuevo cadáver del interior del edificio, con lo que suman ya siete el número de fallecidos confirmados por esta tragedia.

Los Bomberos han sacado el cuerpo sin vida de una mujer cuya identidad no ha trascendido, según los medios italianos. De los seis cadáveres localizados previamente, uno aún está pendiente de extracción, debido a la dificultad de la zona. Veintidós personas siguen desaparecidas entre los restos del establecimiento, sepultado bajo toneladas de nieve el 18 de enero. El número de supervivientes se mantiene en once, nueve de ellos rescatados del interior del hotel.

El portavoz de los Bomberos, Luca Cari, ha asegurado este lunes que no pierden la esperanza de hallar a más personas con vida, en la medida en que la avalancha no tuvo por qué haber destruido o sepultado todas las estancias. "No hemos llegado todavía al corazón de la estructura", ha explicado, según informa la agencia de noticias Reuters.

Rescatan a tres cachorros vivos El descubrimiento de tres cachorros vivos entre los escombros del hotel devastado por una avalancha dio nuevas esperanzas el lunes a los grupos de rescate. "Es una señal de vida importante que nos da esperanza", declaró a la prensa el bombero Fabio Jerman, después de que se salvaran tres perritos, de la raza Pastor de los Abruzos, de color blanco, cuyos progenitores fueron encontrados indemnes el jueves a 4 kilómetros del hotel.

Los medios italianos han divulgado este lunes un correo electrónico en el que el gerente del hotel, Bruno Di Tommaso, pedía a las autoridades horas antes del alud que despejaran las carreteras tras la cadena de terremotos, algunos de ellos con una magnitud superior a 5 en la escala de Richter. "La situación se ha vuelto preocupante", dijo, al recordar que en Rigiopiano se habían acumulado ya hasta dos metros de nieve. Los clientes, prosiguió, "están aterrorizados (...) y han decidido quedarse al aire libre". El gerente nunca recibió respuesta alguna de las autoridades, según 'Il Corriere della Sera'.

El mensaje se ha adjuntado a las investigaciones abiertas por la Fiscalía, que intentan dirimir si existió algún tipo de delito. La fiscal adjunta de Pescara, Cristina Tedeschini, ha explicado que, entre los asuntos que analizan, están los "retrasos" en el rescate y ciertas "ineficiencias", si bien ha advertido de que no todas estas vertientes podrían tener relevancia penal.

La oposición política también ha cuestionado la falta de recursos dados para esta zona, especialmente vulnerable por la actividad sísmica. Un dirigente del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi Di Maio, ha lamentado que la máquina quitanieves lleva "cinco meses" en reparación y ha acusado al Gobierno de dejar sin fondos a las regiones.