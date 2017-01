Una oleada de atentados sacude Bagdad durante la visita de Hollande

es curioso que en este foro no aparezca ningún comentario sobre lo horrendo de la masacre etc etc etc .Claro es que como han muerto a miles de kilómetros esos no importan.Esto ocurre un día si y otro también en Irak.Curiosa vara de medir moral que tenemos en el llamado mundo civilizado.Que se maten entre ellos leí no hace mucho hablando de lo de Berlin.