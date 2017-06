Trump insulta y ridiculiza en Twitter a una presentadora de televisión

El presidente de EE UU, Donald Trump, insultó hoy a través de su cuenta personal de Twitter a la presentadora de televisión Mika Brzezinski, a la que llamó "loca" y de cuyo aspecto se burló al decir que la vio "sangrar profusamente por un estiramiento facial".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">I heard poorly rated <a href="https://twitter.com/Morning_Joe">@Morning_Joe</a> speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came..</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/880408582310776832">29 de junio de 2017</a></blockquote>

