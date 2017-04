Trump dice que sin muro con México, EE UU no podrá resolver «el problema de las drogas»

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha insistido hoy en que el muro fronterizo con México, cuya financiación está siendo un obstáculo para lograr un acuerdo presupuestario que evite un cierre parcial del Gobierno, es "una herramienta muy importante" para impedir la entrada de drogas en el país.

"¡El muro es una herramienta muy importante para impedir que las drogas invadan nuestro país y envenenen a nuestra juventud (y a muchos otros)!", ha afirmado Trump en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

The Wall is a very important tool in stopping drugs from pouring into our country and poisoning our youth (and many others)! If

El presidente terminó ese tuit con un "si...", y tardó tres horas en completar su frase, al enviar el siguiente mensaje: "...el muro no se construye, algo que no va a ocurrir, ¡la situación de drogas NUNCA se podrá arreglar como debe arreglarse!".

....the wall is not built, which it will be, the drug situation will NEVER be fixed the way it should be!#BuildTheWall