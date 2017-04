Washington intenta aclarar dónde se encuentra la flota destinada a Corea

La administración del presidente Donald Trump ha intentado este miércoles aclarar la confusión creada por los mensajes contradictorios sobre la flota de guerra que supuestamente se dirigía hacia Corea del Norte la semana pasada.

La Marina había anunciado el 8 de abril que se había ordenado a un grupo naval de ataque dirigido por el portaaviones 'USS Carl Vinson' «navegar hacia el norte» como «medida prudente» para disuadir a Corea del Norte de lanzar un eventual ataque contra Estados Unidos.

«Estamos enviando una armada. Muy poderosa», fueron las palabras del presidente Donald Trump y otros altos funcionarios dieron a entender que los buques navegaban hacia la región. «Creo que cuando vemos un portaaviones cruzar la región así, la simple presencia obviamente es una gran disuasión», afirmó el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer el 11 de abril. El jefe del Pentágono, Jim Mattis, dijo que el 'Vinson' estaba «en camino» a la región.

Sin embargo, un oficial de Defensa dijo el martes a la AFP que los buques permanecían frente a la costa de Australia. Una foto de la Marina mostraba al 'USS Carl Vinson' frente a la isla indonesia de Java durante el fin de semana.

Oficiales de Defensa dijeron que la flota no llegaría a la región antes de la semana próxima, como mínimo, ya que hay miles de millas náuticas entre el mar de Java y el de Japón.

Este miércoles Spicer trató de clarificar el tema, afirmando que «el presidente dijo que tenemos una armada rumbo a la península. Es un hecho. Sucedió. Está sucediendo, mejor dicho».

Hablando con reporteros en Arabia Saudí, Mattis dijo que el Pentágono trató de ser franco sobre la situación del 'USS Carl Vinson'. «Generalmente no damos por anticipado datos sobre el desplazamiento de nuestros buques pero no quería andar jugando y decir que no estábamos cambiando los planes cuando de hecho lo estábamos haciendo», afirmó.

El buque «estará en camino. Yo determinaré cuando llegará y donde operará, pero el 'Vinson' será parte de nuestra misión de asegurar que estamos junto a nuestros aliados en el noroeste del Pacífico».

Washington subió el tono de su retórica hacia Pyongyang, y tras el fallido lanzamiento de un misil el fin de semana, el vicepresidente Mike Pence advirtió el lunes la «paciencia estratégica» de Estados Unidos con Pyongyang había llegado a su fin.

Corea del Norte respondió con sus propias advertencias belicosas, amenazando con efectuar pruebas semanales de misiles y reaccionar a «cualquier tipo de guerra» que desate Estados Unidos.