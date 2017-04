Hallan muerta en el río Hudson a la primera jueza musulmana de la historia de EE UU

La jueza Sheila Abdus Salaam, primera mujer de religión musulmana en ponerse al frente de un tribunal en toda la historia de Estados Unidos, ha sido hallada muerta este miércoles en la orilla del río Hudson (Nueva York), según han informado fuentes policiales al diario The New York Post mientras investigan el suceso, que apunta a un suicidio.

El cadáver de Abdus Salaam, de 65 años de edad, fue encontrado en torno a las 19.45 horas de ayer (hora peninsular española), arrastrado por la corriente hasta la orilla próxima al aparcamiento público Henry Hudson (en Manhattan).

El cuerpo fue hallado completamente vestido por un transeúnte que llamó inmediatamente a la Policía. El marido de la fallecida identificó a la jueza, antigua integrante del Supremo de Nueva York, miembro del tribunal de Apelaciones y residente en Harlem, de cuya desaparición había informado previamente esa mañana.

De acuerdo con las fuentes del The New York Post, el cadáver no presentaba indicios de haber padecido violencia física. Tras conocer la muerte de la jueza, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha elogiado su recuerdo como una "pionera" marcada por una "brújula moral inquebrantable".