Trump considera «ridículo» el bloqueo judicial a su veto migratorio

El presidente de EE UU, Donald Trump, tachó hoy de "ridícula" la decisión de un juez estadounidense de suspender el veto migratorio temporal que él había impuesto a siete países de mayoría musulmana y refugiados, y aseguró que acabará "anulado" y que no aplicarlo causará "grandes problemas" en el país.

En tres mensajes en la red social Twitter, Trump reaccionó a la decisión de un juez de suspender anoche el veto que él mismo impuso el pasado 27 de enero, una decisión que obligó al Gobierno a comunicar a las aerolíneas que ya pueden aceptar de nuevo a todos los pasajeros.

"La opinión de este supuesto juez, que esencialmente arrebata a nuestro país la capacidad de aplicar la ley, es ridícula y será anulada", dijo Trump en uno de sus mensajes.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!