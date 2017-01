Trump dice que EE UU no puede «correr el riesgo» de dejar entrar a determinados inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido las medidas que ha adoptado hasta el momento así como algunas que irá firmando en los próximos días, entre ellas la de no entregar visados a los ciudadanos que procedan de países que considera "con tendencia" al terrorismo. Esta medida, que afecta a Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen, predominantemente musulmanes, podría ser una de las que el mandatario republicano firme este fin de semana.

En una entrevista concedida a Fox News, la segunda que concede desde que asumió el cargo de presidente el pasado viernes, Trump ha asegurado que el FBI cuenta con unas mil investigaciones por terrorismo, todas vinculadas a "personas a las que se dejó entrar" en el país. "No necesitamos esto. Algunas de esas personas vienen con malas intenciones. Sé que muchos no, pero no podemos correr ese riesgo", ha señalado, indicando que Washington ya ha permitido la entrada de "miles de personas" de las que las autoridades no saben nada.

La orden ejecutiva, que podría firmarse el sábado, prohibiría a los ciudadanos de los mencionados países obtener visado para entrar en el país por un período de 30 días. Desde enero de 2016, Estados Unidos incluyó varios cambios impulsados por el Partido Republicano a su programa de exención de visados, por el que se exime a ciudadanos de determinados países de la obligación de solicitar visado para entrar en el país.

En virtud de esta y de la legislación antiterrorista, a los ciudadanos de países incluidos en la lista de participantes en este programa -entre ellos, España- que hubieran pasado por estos siete países, se les niega la autorización de entrada al país, por lo que para recibir la documentación pertinente tienen que pasar el procedimiento ordinario de quienes no están exentos de este requisito.

Cancelan las entrevistas a refugiados

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha suspendido de forma temporal los viajes de su personal destinados a llevar a cabo entrevistas a refugiados en el exterior, según han confirmado a la agencia Reuters dos fuentes cercanos a esta cuestión.

Esta decisión equivale, 'de facto', a una pausa en las próximas admisiones de refugiados, ya que las entrevistas son uno de los pasos más importantes en el procedimiento de consecución de estatus de refugiado, un proceso que puede llegar a durar varios años.

Seguridad Nacional ha trasladado esta decisión a todos los implicados en el proceso de solicitud de estatus, tal y como ha indicado una de las fuentes, lo que significa que si bien no existe aún ninguna orden ejecutiva que cancele de forma definitiva este programa, las próximas admisiones de refugiados sufrirán más retrasos.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha asegurado a la prensa que este viernes Trump podría firmar nuevos decretos, sin detallar la naturaleza de los mismos, y entre ellos podría incluirse la prometida prohibición de entrada de todos los refugiados y la suspensión de visados para ciudadanos de Irak, Irán, Siria, Libia, Sudán, Somalia y Yemen.

Compara el muro con México al de Israel

Trump ha comparado el muro que quiere construir con México con el que Israel ha construido para separar a los territorios palestinos con la intención de evitar ataques terroristas.

"El muro es necesario porque gente quiere protección y el muro protege. Lo único que tienes que hacer es preguntar a Israel. Tenían un absoluto desastre atravesando al otro lado", ha opinado Trump en una conversación con un presentador del canal conservador Fox News.

Trump ha comparado, así, el muro israelí, criticado por aislar a poblaciones palestinas, a su proyecto para levantar una barrera física con México, el tercer socio comercial de los estadounidense, al que Trump ha acusado de no hacer lo suficiente para luchar contra la inmigración ilegal o el narcotráfico.

El presidente estadounidense aseguró que el muro israelí detiene al "99,9%" de los cruces no autorizados y ese es su objetivo para su barrera con México, que asegura que pagará por el coste de una manera indirecta.

Trump también dijo que su barrera será "un muro en condiciones", diferente al que ahora existe en gran parte del recorrido de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos.