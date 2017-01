Cientos de miles de personas se manifiestan en Washington contra Trump

Decenas de miles de mujeres, muchas con gorros de lana rosa con orejas, han desembarcado este sábado en Washington para exigir al flamante presidente Donald Trump que respete sus derechos y los de todas las minorías desde su primer día en la Casa Blanca. Trenes, metros y buses repletos de manifestantes -en su mayoría mujeres de todas las edades, pero también hombres- con coloridas pancartas y que vitoreaban y aplaudían, llegaron hasta las cercanías del Congreso para una protesta cuya participación se anuncia récord.

Según el vicealcalde de Washington, Kevin Donahue, los organizadores han aumentado su estimación inicial de participantes de 200.000 a 500.000 personas. La ciudad no provee un cálculo oficial de asistentes. Queremos enviar "un claro mensaje al mundo y a nuestro nuevo gobierno en su primer día en el cargo de que los derechos de las mujeres son derechos humanos", han dicho los organizadores. "La marcha es una demostración de nuestra solidaridad y nuestra creencia de que Estados Unidos debe ser grande y debe respetar a todas las personas, de todos los credos y colores", ha dicho a la AFP Lisa Gottschalk, una científica de 55 años que ha viajado desde Pensilvania para manifestarse.

Tras escuchar a varios cantantes y oradores, algunos famosos como el cinesta Michael Moore o la actriz Scarlett Johansson, los manifestantes marcharán unos dos kilómetros por la Explanada Nacional, hasta cerca de la Casa Blanca. "No podemos pasar de ser una nación de inmigrantes a ser una nación de ignorantes", alertó una de las primeras oradoras, la actriz de origen hondureño América Ferrera, en referencia a la promesa de Trump de deportar a entre dos y tres millones de inmigrantes y construir un muro en la frontera con México. "El presidente no es América. Su partido no es América. El Congreso no es América. Nosotros somos América y estamos aquí para quedarnos", añadió.

La demócrata Hillary Clinton, que perdió ante Trump la oportunidad de convertirse en primera presidenta de Estados Unidos, agradeció a los manifestantes en su cuenta de Twitter. "Gracias por estar allí, por hablar y marchar por nuestros valores @womensmarch. Más importante que nunca. Realmente creo que siempre somos más fuertes juntos", tuiteó.

Caras famosas

Trump asumió el viernes la presidencia con un discurso inaugural de fuerte tono nacionalista y populista, en el cual trazó una sombría visión del declive de Estados Unidos bajo el gobierno de su antecesor, el demócrata Barack Obama.

Habló de escuelas rotas, de pobreza crónica, de crimen rampante, dijo que la élite de Washington ha robado al pueblo y aseguró que pondrá fin a "esta carnicería" y solo se guiará por un principio: "EE UU en primer lugar". "Compre estadounidense, contrate estadounidenses", pidió. "Estamos aquí determinados a frenar la carnicería de Trump", respondió este sábado Michael Moore en la Marcha de las Mujeres, aplaudido a rabiar.

Determinado a deshacer el legado de su antecesor, el primer decreto de Trump, en la noche del viernes, apunta a limitar el costo económico de la cobertura de salud conocida como "Obamacare", una reforma emblemática de la era Obama.

Ya hubo protestas anti-Trump el viernes, durante la investidura, algunas de las cuales registraron choques violentos con la policía y vandalismo, que terminaron con más de 215 detenidos. Miles y miles de manifestantes visten gorros de lana rosa con dos orejas de gato, tejidos a mano, que se han convertido en símbolo del desafío al nuevo gobierno. Es un juego de palabras: en inglés fueron bautizados "pussy hats", ya que "pussycat" es 'gatito' y "pussy" es 'coño', con un tono peyorativo.

La palabra recuerda directamente a un audio de 2005 filtrado en la campaña electoral en el cual Trump, conocido por su retórica polémica y divisiva, aseguraba que "cuando eres una estrella, (las mujeres) te dejan hacerlo. Puedes hacer lo que quieras. Puedes agarrarlas por el coño". Este sábado algunas manifestantes agitaban pancartas que leían "Este no puedes agarrarlo" o "Los coños pueden morderte".

370 marchas

Trump ha denigrado a las mujeres en numerosas ocasiones -incluida una exMiss Venezuela por su sobrepeso- juzgándolas por su apariencia. Fue acusado de toqueteos y comportamiento inapropiado por varias mujeres.

La marcha es oficialmente apoyada por Amnesty International y Planned Parenthood, la mayor red de planificación familiar del país, a la que los republicanos del Congreso le quieren quitar financiamiento. También estarán presentes representantes del movimiento Black Lives Matter, una asociación especializada en la denuncia de abusos policiales contra los negros.

Unas 370 "marchas hermanas" se llevarán a cabo en otras grandes ciudades del país, como Nueva York, Boston, Los Angeles y Seattle, así como en el extranjero.

En Londres, la mayoría de los manifestantes eran mujeres, aunque también había hombres y niños, y desfilaron desde la embajada de Estados Unidos hasta Trafalgar Square. Hannah Bryant, una empleada de museo de 34 años, acudió con su hija de cuatro años y ambas llevaban gorros de punto de color rosa rematados por dos picos, los "gorros vagina", que lucieron manifestantes de Estados Unidos. "Le he estado enseñando sobre la igualdad y los prejuicios, quiero que vea cuánta gente cree en ello", afirmó. "Es un sentimiento de solidaridad", aseguró Jill Pickering, un estadounidense de 56 años. "Estoy enfadado, no voté por Trump", añadió. Los organizadores afirmaron que 100.000 personas acudieron a la marcha, aunque no había ninguna fuente independiente para contrastar los datos, pues la policía no aportó ninguna estimación.

En París, al menos 2.000 personas se concentraron cerca de la Torre Eiffel con pancartas en las que se leía "Libertad, igualdad, hermandad", en referencia al lema nacional de Francia. "Estoy aquí por las mujeres y por todas las minorías, porque Trump es una amenaza para toda la humanidad", dijo la estadounidense Kendra Wergin, en la treintena. Andreia Rossi, una brasileña de 39 años, declaró a la AFP que se manifestaba "porque soy una mujer pero también porque quiero protestar contra todo lo que Trump representa".

En Barcelona, Roma, Ámsterdam y Ginebra también se llevaron a cabo manifestaciones contra los degradantes comentarios de Trump sobre las mujeres. "Estamos aquí por las mujeres y por los derechos humanos", declaró una estadounidense a la cadena SkyTG24 en Roma. "Debemos defender los valores democráticos", afirmó Karen Olson, quien organizó la marcha suiza, donde los automovilistas que pasaban cerca tocaban el claxon para mostrar su apoyo. "Cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia se convierte en un deber", se podía leer en la pancarta que portaba un manifestante de Barcelona.

En Budapest, 400 personas se solidarizaron con los manifestantes de Washington, algunas con pancartas contra la construcción del muro que Trump quiere levantar en la frontera con México. En Berlín, cientos de personas se concentraron frente a la embajada de Estados Unidos, coreando lemas a favor de los migrantes, en un país que dio la bienvenida a cerca de un millón de personas que huían de la guerra y la pobreza en 2015. "Sin odio, sin miedo, aquí los inmigrantes son bienvenidos", gritaban.

"Queremos expresar nuestro respaldo a los valores como la democracia, los derechos humanos, la ecología y los derechos de las mujeres", explicó por su parte Johanna Nejedlova, que orquestó la marcha en Praga. Por otro lado, en Johannesburgo, Sudáfrica, donde los manifestantes enarbolaban pancartas donde se leía "La vida de los negros importa". En Australia, varios miles de personas salieron a las calles de Sídney y Melbourne. En Nueva Zelanda, cientos de manifestantes se concentraron en la capital, Wellington, y en Auckland.