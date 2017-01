Al menos cinco muertos en un tiroteo en un aeropuerto de Florida

Al menos cinco personas han muerto en un tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood, situado al norte de la ciudad de Miami y uno de los más importantes del estado de Florida.

La Policía ha conseguido detener al autor del ataque, que se ha producido en la zona de recogida de equipaje de la Terminal 2 y ha dejado también ocho heridos.

Asimismo, centenares de pasajeros así como personal del aeropuerto han sido evacuados y se han suspendido todos los vuelos a la espera de dar por concluida la situación de alerta.

"Era un atacante solitario y no tenemos evidencia por el momento de que estuviera actuando junto a nadie más. Está bajo custodia y actualmente estamos investigando", ha dicho a la CNN la alcaldesa del condado de Broward, Barbara Sharief.

Imágenes de televisión mostraban a los pasajeros corriendo para ponerse a salvo y a cerca de dos centenares de personas congregadas sobre la pista del aeropuerto. También mostraban numerosos vehículos de bomberos, socorristas y policías en la primera planta del aeropuerto.

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am.