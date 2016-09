El lado más sangriento de 'House of Cards' se hace realidad

La serie de la HBO 'House of Cards' es la representación más oscura, sórdida, siniestra y maquiavélica de la política norteamericana. Los que conocen la serie podrían pensar que esta afirmación se queda corta. Los que no la han visto podrían hacerse una idea si piensan que, si en España hubiese políticos como los que refleja la obra, hace meses que habría un Gobierno. Aunque mucha gente se habría quedado por el camino...muerta, acusada de corrupción, engañada por sus rivales o simplemente desaparecida.

La obra televisiva, sin embargo, está cobrando realidad en Estados Unidos. El asesinato sin resolver de Seth Rich, uno de los responsables de las cuestiones digitales del partido demócrata en el Comité Electoral, ocurrida el pasado 10 de julio, está siendo utilizada por los seguidores de Donald Trump para alimentar todo tipo de teorías conspirativas con las que intentar desacreditar a Hillary Clinton. Para atizar todas las sospechas paranoides, el fundador de Wikileaks, Julien Assange, ofreció a mediados de agosto una recompensa de 20.000 dólares para quien ayude a resolver el extraño crimen. Aunque la página especializada en filtraciones ha negado que el cargo asesinado fuese una de sus fuentes, la sospecha es que Rich fue quien filtró los correos electrónicos del partido demócrata que difundió Wikileaks. Una fuga de información que, para que se pierda todavía más en un laberinto sangriento, ha sido atribuida a los servicios secretos rusos. En esa atmósfera de espionaje y muerte, los partidarios de Trump están colgando en la red vídeos en los que, por ejemplo, Hillary Clinton aparece con las manos llenas de sangre y se le pide explicaciones por el caso.

Dimisión de la presidenta del partido

El cargo asesinado, Seth Rich, es un politólogo de 27 años que trabajaba en los servicios digitales del Comité Nacional Demócrata, el cuartel general de Clinton en Washington desde el que dirige su campaña hacia la presidencia. Rich se encargaba de las aplicaciones digitales pero no era un cargo ejecutivo. El 10 de julio fue tiroteado cuando se dirigía a su casa, en el barrio de Bloomingdale. La policía atribuyó el asesinato a un intento de robo aunque todavía no ha conseguido cerrar el caso por falta de pruebas, pese a que han ofrecido una recompensa de 25.000 dólares a quien les proporcione una pista sobre el caso.

Imagen de uno de los vídeos difundidos por los seguidores de Trump en los que muestran a Hillary Clinton con las manos ensangrentadas. / EL CORREO

El crimen habría tenido un recorrido distinto si el 25 julio, cuando comenzó la convención demócrata en la que Hillary Clinton fue elegida aspirante a la presidencia norteamericana, no se hubieran filtrado 20.000 correos electrónicos del Comité Electoral en el que trabajaba Rich. Wikileaks publicó esas toneladas de información, en las que se demostraba que el partido no había sido neutral y que había jugado sucio para apartar de la carrera a Bernie Sanders, el aspirante más radical. La filtración supuso que la presidenta del partido, Debbie Wasserman, dimitiese de su cargos. De forma paralela el FBI comenzó a investigar la masiva fuga de información. Una causa se sumaba al frente que ya tiene abierto Hillary Clinton por utilizar correos electrónicos no permitidos durante su época de Secretaria de Estado.

Días más tarde, los principales medios estadounidenses publicaron que el gran robo de información tenía su origen en los servicios secretos rusos. Según esta teoría, el Gobierno de Putin consiguió la información y la empleó para desacreditar a Hillary Clinton y apoyar a Donald Trump, quien en numerosas ocasiones ha mostrado su admiración por el presidente ruso. El escandaloso Trump llegó a realizar unas declaraciones públicas en las que le pedía a Putin que hiciera públicos todos los correos electrónicos que poseyera sobre Clinton.

Intervención de Assange

En esa atmósfera, los republicanos recuperaron el caso de Seth Rich y, desde sus aparatos mediáticos, comenzaron a especular con la posibilidad de que se tratase de un crimen político. A mediados de agosto, el fundador de Wikileaks, Julien Assange ofreció una recompensa de 20.000 dólares para quien le ayudase a resolver el crimen. Además, desde su refugio en la embajada de Ecuador en Londres, concedió una entrevista a una televisión sueca en la que insinuaba que el asesinado Rich era su fuente. Horas más tarde, las cuentas oficiales de la organización en las redes sociales tuvieron que aclarar las palabras de su jefe y desvincularon al trabajador demócrata de la filtración. Pero la conspiración ya se había encendido.

Desde agosto, los internautas pro Trump -las mismas bandas de 'trolls' que consiguieron que en Estados Unidos se dudase de que Obama hubiese nacido en Estados Unidos tras una palabras en este sentido de su líder- han lanzado en tromba para intentar vincular la muerte de Rich con Clinton. Los padres del politólogo ya han protestado por la utilización política del asesinato de su hijo, sin que hayan puesto en cuestión que su muerte fuera más allá de un simple intento de robo. Pese a ello, en unos vídeos sórdidos, la ultraderecha estadounidense muestra a la aspirante como una asesina en potencia y la vincula con todas las muertes registradas en el personal de la Casa Blanca o el Partido Demócrata. En la confusión entre ficción y realidad en la que se mueve la serie 'House of Cards', los seguidores de Trump han optado por la ficción.