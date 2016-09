Evacuadas las escuelas de una región de Canadá por una amenaza de bomba

Las autoridades canadienses han ordenado el desalojo de todas las escuelas de la provincia Isla Príncipe Eduardo (PEI), en el este del país, por una amenaza de bomba. La Policía Montada de Canadá ha dicho en un comunicado que «los planes de evacuación de emergencia de las escuelas han sido activados».

La Universidad de PEI, la única de la provincia, también ha sido evacuada. El centro envió un tuit a las 11 hora local (14.00 GMT) en la que informó que «está cerrando de forma inmediata».

