Más de cien millones de rusos están llamados hoy a las urnas

Los colegios electorales han abierto en la capital rusa y en la región central de todo el país para unas elecciones legislativas en las que 110 millones de rusos están convocados para elegir una nueva Duma (Cámara Baja). Las urnas abrieron en esta región a las 08.00 hora local (05.00 GMT), nueve horas después de que los colegios electorales abrieran sus puertas en el lejano oriente ruso.

Como en todo el país, los ciudadanos podrán ejercer su derecho a voto hasta las 20.00 hora local, tras lo cual se dará comienzo al escrutinio. Los primeros colegios electorales en recibir a los votantes fueron los de las regiones de Kamchatka, Chukotka y Magadán, que abrieron sus puertas a las 20.00 GMT del sábado. Como el territorio de Rusia abarca diez husos horarios, la jornada de votación tendrá una duración de 21 horas.

Según la Comisión Electoral Central (CEC) unos 96.000 colegios en total se han organizado para estos comicios. Los colegios electorales de la región más occidental del país, Kaliningrado, enclave a orillas del mar Báltico, cerrarán los últimos a las 18.00 GMT del domingo.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, es una vez más el gran favorito en estos comicios en los que no se esperan sorpresas.

La prioridad de las autoridades es garantizar que no se repitan las protestas masivas que siguieron a los comicios de 2011 tras las denuncias de fraude en favor de Rusia Unida, pero también que no quepan dudas sobre la limpieza del proceso, algo a lo que se ha comprometido la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC), Ela Panfílova.

Crimea y Sebastopol

Por primera vez se vota en unos comicios rusos en Crimea y la ciudad de Sebastopol, dos "sujetos federales" de Rusia desde la anexión de la península en marzo de 2014.

La participación de estos territorios ha sido denunciada por Ucrania, que ha pedido a la comunidad internacional no reconocer los resultados allí, mientras la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Europea han anunciado que no enviarán observadores a esa zona. Por su parte, las autoridades de Kiev anunciaron que no permitirían votar a los rusos en sus sedes diplomáticas en territorio de Ucrania.

La CEC ha registrado a 14 partidos para las elecciones a la Duma (cámara baja) del Parlamento, que por primera vez desde 2003 volverán a celebrarse con un sistema mixto: de los 450 diputados, 225 serán elegidos por listas de partido y los otros 225 por circunscripciones mayoritarias unipersonales. De estos partidos, solo cuatro tienen actualmente representación parlamentaria, Rusia Unida, encabezado por el primer ministro, Dmitri Medvédev, el Partido Comunista de Guenadi Ziuganov, el ultranacionalista de Vladímir Zhirinovski, fiel al Kremlin, y el socialdemócrata de Rusia Justa (RJ), de Serguéi Mirónov, aliado de Putin.