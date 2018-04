La hostelería hace el agosto durante la Semana Santa de Bilbao

«Es muy importante que los comercios estemos abiertos»

Los turistas que han escogido Bilbao para disfrutar estos días de asueto han encontrado la mayor oferta comercial en el Casco Viejo. Sin embargo, aunque de forma tímida, cada vez más zonas se ‘abren’ a los clientes, sobre todo en ‘puntos’ calientes’, como la Plaza Arriquibar, junto a la Alhóndiga. Cuestomeus, una singular zapatería que customiza el calzado, levantó ayer la persiana mañana y tarde. Es la primera vez que lo hacía en Semana Santa y espera repetir en futuras ocasiones. «Esta zona no es tan turística como el Casco Viejo, pero es muy importante que los comercios estén abiertos porque a todos nos gusta, cuando nos vamos de vacaciones, encontrarnos tiendas abiertas», explica Iker Udaondo. «Siempre que se trate de una elección libre y de que haya gente dispuesta a comprar, creemos que el comercio debe responder por la buena imagen de la ciudad», asegura el dueño.

No obstante, la masiva afluencia de visitantes sigue despertando incertidumbre entre los hoteleros. El presidente de Destino Bilbao insistió ayer en que la apertura de numerosos hoteles y alojamientos en la capital puede provocar «una larga crisis» de rentabilidad en el sector. «Con los 14 días que suman las grandes citas internacionales de los MTV, las finales de rugby, el BBK Live o la gala de ‘The World’s 50 Best Restaurants’ no se pagan las nóminas de los empleados de todos los hoteles de la villa. 2017 fue también un año estupendo, pero los hoteles no se cierran o abren en función de estas noticias. Las vemos con muy buenos ojos, porque son maravillosas, pero no nos pueden hacer perder la cabeza».