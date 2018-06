El 30 por hora arranca hoy en Bilbao sin multas para la primera infracción

Desde esta misma madrugada ya no se puede circular a más de 30 por hora en la mayor parte de las calles de Bilbao. Concretamente por 377 kilómetros de calzada, ya que se mantiene el límite de 50 en varias arterias claves de la ciudad, como la Gran Vía, Alameda Rekalde, Campo Volantín, Hurtado de Amézaga, Autonomía o la Avenida Montevideo, para garantizar la fluidez del tráfico. La medida, cuestionada por taxistas, repartidores y algunos conductores, pero ampliamente respaldada por la ciudadanía, en teoría no conllevará cambios drásticos en la circulación: la velocidad media en el casco urbano ya es de 29,6 kilómetros por hora, según datos municipales. En su intento por demostrar que la medida solo pretende contribuir a reducir el números de coches que circulan por la ciudad (1,4 millones de desplazamientos diarios) y, por lo tanto, la polución, la primera infracción no llevará aparejada ninguna multa económica. Esta medida no tendrá un límite en el tiempo. «Será hasta que te pongan la segunda», precisa el teniente de alcalde socialista, Alfonso Gil, promotor de la iniciativa.

El área de Movilidad, promotora de la iniciativa, aspira a que la reducción del límite de velocidad provoque un cambio de mentalidad en el conductor. Por eso asume que su implantación puede generar algunos despistes. «No pasa nada, al que le pase y le cacemos, le daremos la opción de corregirse, pero con el reincidente seremos implacables», insiste Gil. Y las sanciones, con un importe mínimo de 100 euros, serán importantes: no se aplicarán los ratios de excesos que contempla la Dirección General de Tráfico, pero superar los 80 en los tramos de 'Bilbao a 30' disparará la cuantía a 600 euros y conllevará la retirada de seis puntos del carné de conducir.

Treinta señales verticales en las entradas a la ciudad y otras 400 horizontales distribuidas por las calles advierten ya al conductor de que hay que ir suave por la ciudad. De controlar que nadie se pase pisando el acelerador se encargará la Policía Municipal con sus propios radares. Dos móviles que mantendrán en alerta permanente a los conductores y cinco cabinas fijas: en la bajada de Santo Domingo y en las avenidas de Rekalde y Zumalakarregi. También se aprovecharán las seis cámaras que tiene distribuidas en sendos semáforos del centro urbano. Uno de los móviles está instalado en un coche patrulla y el otro es un modelo de tecnología láser adquirido hace un año. Similar a una cámara instalada sobre un trípode, es empleado por otros cuerpos de seguridad como la Ertzaintza.

La clave 600 eruos de sanción y la retirada de seis puntos del carné conlleva circular a más de 80 kilómetros por hora en zonas limtadas a 30.

430 señales

«Al margen de las molestias que pueda generar, sobre todo hasta que la gente acabe acostumbrándose», el dirigente socialista se muestra convencido de la necesidad de una iniciativa que triunfa en países como Dinamarca, Holanda o Suiza, y a nivel nacional en Irún, Ansoain -Navarra- y Pontevedra. No en vano, la previsión es que, como ha ya se ha constatado en estos lugares, limitar la velocidad en 502 de las 577 calles de la capital vizcaína reducirá hasta en un 80% los accidentes graves y eliminará al menos tres decibelios de ruido ambiental.

«Lo recomiendan porque no hay transporte esoclar, la gente está más relajada y asume mejor el cambio»

Las ventajas de entrar en la 'Alianza de Ciudades a 30' son mucho mayores, a juicio de Gil. Primero, por la seguridad del propio peatón, ya que según la Organización Mundial de la Salud el riesgo de atropello a 50 por hora es ocho veces mayor, y también porque se espera un descenso significativo de las colisiones en el casco urbano.

Además, contribuirá a «pacificar la ciudad» y construir un entorno más amable. Porque la medida revertirá directamente en una mejora de la calidad del aire. Se consumirá menos carburante y, en consecuencia, se emitirá menos dióxido de carbono a la atmósfera. Así que la salud de los vecinos también lo agradecerá.

El Ayuntamiento ha trabajado en la implantación del nuevo límite de velocidad durante más de dos años,. Durante este tiempo la puso en prueba con buenos resultados en barrios declarados 'Zona Ambientalmente Pacificada' -ZAP-. Desde hace un año que la iniciativa funciona en Castaños y desde hace pocos meses en Irala.

Su puesta en marcha, además, se ha retrasado a julio intencionadamente. «Los técnicos nos lo recomendaron porque en verano no hay transporte escolar, lo que ralentiza la circulación», explica Gil. Las vacaciones son un periodo ideal para estos cambios «porque la gente está más relajada y los asume mejor». Así, cuando el tráfico recupere su vorágine habitual en septiembre, «la mayor parte de los conductores habrán asimilado la nueva cultura porque, insisto, el objetivo no es sancionar, sino educar, mentalizar de las bonanzas de circular a 30 por hora».