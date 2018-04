Otras historias Se necesitan relatos en los que la inmigración funciona Ridouane Chakouch llegó en 2001 tras colarse en un ferry con destino a Almería. Pasó una semana viviendo en la calle en Barakaldo y, ahora, acude a los centros de menores a contar su experiencia. / F. Gómez PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA Domingo, 22 abril 2018, 00:50

Reunimos a un comité de novelistas y no lo consiguen. Me refiero a explicarlo tan bien como Ridouane Chakouch. «Veía a la gente feliz en la puerta de los bares. Y pensaba 'yo quiero eso'». Si lo que reunimos es un comité de sociólogos, es probable que tampoco den con una definición tan precisa de lo que en realidad somos, aunque nos situemos por defecto en lo insostenible: «gente feliz a la puerta de los bares».

Ridouane Chakouch soportó palizas, se coló de polizón y trabajó en los invernaderos de Almería para buscar una oportunidad que su tierra le negaba. Esa necesidad de tener un futuro es, sencillamente, uno de los motores de la historia. Intentar detenerlo es intentar que llueva hacia arriba. Después de Almería, Ridouane Chakouch estuvo en Barcelona y fue en Barakaldo donde encontró apoyó y formación. Con tiempo y esfuerzo, llegó a montar una pequeña empresa. Sus hijos han nacido aquí y no será raro que aporten algo valioso a una sociedad que ya es la suya. No es frecuente que blandee de carácter quien ha visto a sus padres dejarse la piel para salir adelante. Sorprende que lo olvidemos nosotros: un envejecido país de emigrantes que hace no tanto llenó las universidades de hijos de obreros y campesinos.

La historia de Ridouane Chakouch es la de muchos otros extranjeros que han conseguido hacerse un hueco y prosperar. Que ellos también puedan estar felices a la puerta de los bares debería ser un orgullo para todos. Y sus historias deberían conocerse. Entre otras cosas, porque los relatos componen nuestra visión del mundo. Y el de los menores quemando centros y esnifando pegamento, que no deja de ser real, lo tenemos interiorizado. Pero al mismo tiempo olvidamos que el primero que se lanzó al agua a por el matrimonio que en enero fue arrastrado por una ola en Mutriku se llamaba Youssef Chaida. O que, entre los menores que el año pasado dormían en pésimas condiciones en pabellones abandonados de Zorrozaurre, había quien a las siete de la mañana cogía su carpeta y se iba a estudiar al Peñascal.

Vivir en un lugar en el que los chicos de la carpeta tengan una oportunidad debería hacer aún más feliz a la gente que está fuera de los bares. Pero es imprescindible que se enteren. A veces los distrae el ruido. Hay que contar también estas historias.