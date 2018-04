«¿Harías eso delante de alguien a quien no conoces de nada?» El debate sobre los peligros de la tecnología estuvo moderado por Ana Santos (izquierda) y participaron Fernando Checa, Ainhoa Gómez, Lorena Fernández e Ignacio Jaén. / J. Alemany Expertos debaten sobre los peligros de internet y avisan: «Si vamos a dar consejos a adolescentes sobre cómo usar redes sociales, no deberíamos portarnos como ellos» LUIS LÓPEZ Domingo, 22 abril 2018, 00:49

Hace unas décadas los padres temían a quienes regalaban caramelos a las puertas del colegio. «No aceptes nada de desconocidos», decían a sus hijos en los años 70 y 80. Ahora todo es más difícil. Porque los caramelos los ofrecen en las redes sociales. Es más, muy a menudo son los propios adolescentes, y hasta preadolescentes, quienes se meten en problemas sin que nadie les empuje a hacerlo. Por pura imprudencia. ¿Hay alguna manera de educarles para que se manejen de manera cabal? ¿Estamos los adultos en condiciones de hacerlo?

'Los peligros de la tecnología' es el título de la mesa redonda en la que se abordó este asunto durante la sexta edición de Innova Bilbao, las jornadas sobre el mundo digital y la empresa que desde 2013 organiza EL CORREO en colaboración con la Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, Euskaltel y Laboral Kutxa. En el Guggenheim, ante 300 asistentes y en la segunda y última jornada del congreso, Ainhoa Gómez, consultora y formadora de redes sociales, habló de formar en valores, educar, informar... Pero, sobre todo, animó a plantearles a los muchachos y las muchachas una pregunta muy sencilla: «¿Harías esto delante de alguien a quien no conoces de nada?». Porque eso es lo que está haciendo, por ejemplo, esa niña de once años que cuelga una foto en plan sexy en una red social (no en la cuenta 'oficial', que es la que conocen sus padres y profesores, sino en la 'otra').

Hay que dar ejemplo

Claro que, a veces, los progenitores no son los más idóneos para dar consejos. A esto se refirió Lorena Fernández, directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto. «Yo empezaría dando los consejos a las personas adultas: no nos portemos como adolescentes en las redes sociales». Porque si un padre se hace selfis poniendo posturitas, difícilmente va a resultar creíble cuando le diga a su hijo que no lo haga.

Ignacio Jaén, experto en Comunicación y Branding, se arrancó incidiendo en algo que debe quedar claro desde el primer momento. «Aunque el consumo de ciertas cosas en internet es efímero, se queda». Cualquiera, fruto de un instante imprudente, puede dar un 'like' a algo, o subir un vídeo, o dar una respuesta que puede parecer ingeniosa, y luego olvidarse. Pero ahí va a seguir durante mucho tiempo. Y todo ello, como una masa viscosa, «se va a unir a tu personalidad, te va a definir como persona para quienes te conozcan por internet». La reputación y la imagen de cada uno dependen de esas cosas.

Quizás por las dificultades que implica gestionar todo esto, en Estados Unidos hay muchos gurús de las tecnologías que envían a sus hijos a escuelas sin tecnología. «Igual eso debería hacernos pensar...», lanzó Fernando Checa, profesor universitario, formador y consultor. «Cuando se pone a berrear un niño de dos años, le damos el móvil para que se calme. Luego, niñas de diez años suben a las redes sociales fotos hipersexualizadas... Algo hemos hecho mal, y a mí esto me preocupa». El experto dibujó un escenario algo preocupante: «Igual, en vez de debatir cómo cambiar todo esto, tenemos que acostumbrarnos y asumir que no va a cambiar», dijo con un toque de amargura.

Hay un enfoque diferente a la hora de ver este debate que introdujo Ignacio Jaén. Se refirió al punto de vista de quien mira. «Igual el problema no es tanto de quien cuelga una foto con una pose o con otra, sino de educar a quien la ve para que no juzgue, para que no tenga cierto tipo de comportamientos ante una publicación». Y aquí hizo un razonamiento muy parecido al que ponemos en el titular: «A veces estamos juzgado a las personas de un modo en el que nunca lo haríamos en la calle». Es decir, los mismos individuos acobardados incapaces de argumentar una crítica en el cara a cara pueden llegar a arrojar los comentarios más crueles desde el otro lado de la pantalla.

No hay dos mundos

Durante varios momentos del debate se apuntó que la tecnología no era ni buena ni mala, sino que dependía del uso que se hiciese de ella y de la educación de las personas. Pero Lorena Fernández no está de acuerdo. «La tecnología no es neutra. Por ejemplo, Instagram está fomentando un concurso de popularidad constante».

Al final, durante el turno del público, Juan aseveró que «estamos ante un debate que no tiene fin», y recordó una cosa muy interesante: «No hay dos mundos, uno digital y uno real, sino que es el mismo mundo». Y las herramientas para manejarse son las mismas de siempre, «el sentido común y la educación».