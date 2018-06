Conocer Bilbao con un guía de 9 años Los guías por un día conversan con los turistas en castellano, euskera e inglés. / Trueba Ikastetxea En castellano, euskera e inglés, alumnos del Colegio Trueba reparten sus propios planfletos con los mejores rincones y restaurantes de la villa de cara a los '50 Best' EIDER BURGOS Lunes, 18 junio 2018, 14:09

Allister y Maureen acaban de desembarcar en Bilbao. Matrimonio venido de Exeter, Inglaterra, no saben una palabra de castellano, pero no es necesario: «Do you speak English?», le entra un grupito de niños de 9 años con un panfleto dibujado a mano. Los 'peques' son los alumnos de 4º de Primaria del Colegio Trueba de Bilbao, en Artxanda, que por un día se han convertido en improvisados guías turísticos en el entorno del Museo Guggenheim. En enero, seleccionaron y redactaron en castellano, euskera e inglésuna primera selección de los rincones más destacados de la villa y su historia que ya repartieron en abril a lo largo de la ría. Ahora, con motivo de los premios 'The World's 50 Best Restaurants' que se entregarán mañana en el Euskalduna, han añadido un anexo con los mejores restaurantes.

Estas guías, graciosamente ilustradas por los chavales, han sido repartidas entre los turistas que desde las once de la mañana se han paseado por Abandoibarra. «Algunos nos ofrecían dinero a cambio, pero no lo aceptamos, lo hacemos a cambio de nada», explican Paula y Nora, que se encargaron del contenido sobre el Teatro Arriaga. Ahora son capaces de explicar en tres idiomas que su arquitecto fue Joaquín Rucoba, que se encargó también de la actual Casa Consistorial.

Aprender sin darse cuenta

«Conocen muchas más cosas que nosotros», confiesa Sonia, madre de una de las participantes, que acude a ver cómo discurre la mañana y tomar unas fotos. A su lado, Lorena observa a sus dos gemelas: «Es una forma original de aprender y están practicando idiomas sin darse cuenta». «Y a la hora de hablar con la gente no se están cortando un pelo», añade Sonia.

Los alumnos del Colegio Trueba reparten sus guías artesalanes entre los turistas de Bilbao. / Colegio Trueba

Ricardo y Carmen -a los que confunden con extranjeros al principio- escuchan con paciencia y gracia el contenido el panfleto y aceptan una de las copias. Vienen de Sevilla, a visitar Santander, San Sebastián y la villa. En sus planes, por supuesto, ir de pintxos por Bilbao. «Qué bonito que participen en algo así, y con tanta ilusión», comenta Ricardo, mientras observa la artesanal contraportada. «Encima nos hace buen tiempo, que Sevilla ya no bajamos de los 40 grados», añade Carmen. Los ingleses Allister y Moureen vienen a Bilbao por un día y no podrán disfrutar del listado de restaurantes que han seleccionado los chavales, aunque les gustaría. No conocían la ciudad y solo podrán visitar «los puntos más destacados de la ciudad y el estadio de fútbol» antes de volver a su crucero. Aún así, sonríen ante la iniciativa del Trueba: «Es maravilloso que se involucre a los niños en las actividades de la ciudad. ¡Y qué bien la promocionan!»