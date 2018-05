Guerra del rugby Los hoteles niegan haber abusado con los precios Aficionados siguen la final de la Champions de rugby. / Luis Ángel Gómez PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA Viernes, 18 mayo 2018, 00:32

El día de ayer comenzó de una manera extraña: con el diputado general de Álava asegurando en Onda Vasca que, cuando se celebre en Vitoria la Final Four de baloncesto, «no se puede repetir lo de Bilbao». Al escucharlo, confié en que Unai Rementeria daría al instante la orden de invadir Álava. Aunque fuese solo por el tonito. La mañana fue sin embargo avanzando y no llegaban noticias de la conquista de Llodio. Eso me hizo maldecir la indecisión de nuestro diputado general y la ineficacia de su departamento de Invasiones Vecinales Rápidas. Poco después, tuve que tragarme las maldiciones y celebrar la cautela de la Diputación al no desplazar tropas. Íbamos a necesitarlas: Gipuzkoa se disponía a invadirnos. Lo supe cuando escuché a Ángel Gago recomendando a la Autoridad Vasca de la Competencia que, ya que tiene tantas ganas de investigar, investigue los precios de los hoteles de San Sebastián durante su «reconocido festival».

Una conclusión apresurada: duran lo del rugby dos días más y termina con nuestro entramado institucional, con el libre mercado y con la costumbre de alojarse en hoteles, al quedar estos edificios transformados en vestigios de una civilización extinguida: la de los eventos.

Ayer los hoteleros y hosteleros de Bizkaia salieron para no dejarse «avasallar». A su favor hay que decir que no es frecuente que un sector profesional reciba de pronto tantas críticas, no ya desde la opinión pública, ni siquiera desde política, sino desde las instituciones. Hasta el diputado foral de Álava, ya digo, como quien le atiza a un bulto. Ha sido sorprendente tanta unanimidad y contundencia en ámbitos generalmente contenidos. Se está hablando más de los precios de los hoteles que nosotros no pagamos que de los miles de visitantes que se anunciaron y nosotros no recibimos.

Otra cosa es que los hoteles hayan exprimido al visitante. Ayer Ángel Gago aseguró que los precios de los hoteles solo han subido un 15% de media en «las empresas de referencia». Será que los precios que hemos leído por ahí no entran dentro de esta categoría suya referencial. Creciéndose como suele en el castigo, Gago aun señaló a los hoteles de Donosti y al festival de cine. Lo mejor fue que, leyéndole entre líneas, no dijo tanto que los hoteles de Bilbao no exprimieran al visitante como que les exprimieron lo normal.