«Gracias a los que le rescataron, fueron muy valientes», dicen los compañeros del camionero accidentado en San Mamés

Los compañeros de trabajo en Irun de Iván, el camionero ucraniano accidentado en el acceso a Bilbao por San Mamés, celebran aún su buena suerte. «Estamos muy agradecidos por la valentía que mostraron quienes acudieron a socorrerle después de que el camión se incendiara», afirmaba este miércoles una portavoz de la empresa de transporte de Sacytrans para la que trabaja. Entre sus salvadores estaba Ricardo Rodríguez, un 'sintecho' de Andoain, que rompió a patadas una de las lunas del vehículo por la que la víctima salió de aquel infierno.

Tras el susto de la víspera, Iván descansa ya en su domicilio de Irun. «Se encuentra bien. Vamos a dejarle tranquilo y que se recupere totalmente», aseguraron desde la compañía de transporte irunesa radicada en Zaisa III.

El accidente se produjo sobre las 12.40 horas. En circunstancias que la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza investiga, el tráiler que Iván conducía por la entrada a Bilbao por San Mamés, en el túnel a la altura de las instalaciones de la Universidad del País Vasco y de la sede de EiTB, colisionó contra la mediana y volcó. Tras deslizarse varios metros por el asfalto, el vehículo comenzó a arder. Lo hizo por la parte del remolque, por las bobinas de papel que transportaba. La cabina se mantenía aún a salvo, pero era cuestión de minutos que las llamas llegasen a la zona del conductor, desde donde Iván pedía a gritos que le auxiliaran.

Ricardo Rodríguez, de 48 años, natural de Andoain y que lleva siete meses viviendo en las calles de Bilbao, fue uno de los primeros en acudir en ayuda del conductor. Con la colaboración de varias personas logró romper la luna delantera del camión. Le costó lo suyo. Fue a base de patadas. La resistencia que ofrecía el vidrio del parabrisas era tal que hubo momentos en los que parecía que todos los esfuerzos por salvar al chófer iban a resultar baldíos.

Las llamas estaban cada vez más cerca y había, además, otra circunstancia que agravaba el peligro: la presencia de una lengua de combustible amenazaba con prender. Al final, «a base de leches» y «hostias», rompieron parcialmente la luna por la que Iván pudo salir del camión. «Dos minutos más y el chófer habría ardido con el camión», explicó Ricardo.

Desde Sacytrans, los compañeros del transportista quisieron agradecer «a todos aquellos que acudieron a socorrerle. Fueron realmente valientes porque sin reparar en el peligro que también corrían, ayudaron a nuestro compañero y consiguieron sacarlo del interior del camión cuando el fuego estaba muy cerca», indicó una representante. La misma portavoz confirmó que el camionero salió ileso y «ahora descansa en su casa. El también quiere agradecer a todos aquellos que acudieron en su ayuda. Se siente en deuda con ellos», afirmó.

Intriga en Andoain

Y mientras en Irun los compañeros de Iván se congratulan de que saliera ileso del grave percance, en Andoain, los vecinos trataban de identificar a Ricardo Rodríguez. Fuentes municipales y de la Guardia Local no recordaban a este héroe del rescate. «He visto la fotografía en el periódico y no me suena de nada. Además, he consultado con compañeras de trabajo y tampoco le recuerdan», explicó una vecina.

Otro andoaindarra se expresó en similares términos. «No sé quien es. La única explicación que encuentro es que haya nacido en Andoain, pero haya vivido durante bastantes años fuera de la localidad. Lo demás, si se hubiese marchado a Bilbao hace siete meses, seguro que le conoceríamos».