Londres prohíbe la entrada al preso más guapo del mundo

Su ficha policial le lanzó a la fama. Mirada felina, ojos azules, pelo rapado, tatuajes asomando por la camiseta. La foto se la hizo a Jeremy Meeks la Policía hace tres años, cuando le detuvo en California por posesión de armas... y recibió 80.000 'me gusta' en dos días. A los internautas no les llamó tanto la atención el delito -menos en un país donde el acceso a las armas está a la orden del día-, sino el físico de este hombre que tras salir de la cárcel el año pasado ha emprendido una imparable carrera como modelo.

Su trayectoria está siendo fulgurante, pero no exenta de obstáculos. El último se lo ha encontrado en Londres, donde iba a hacer unos reportajes para varias revistas. Iba a estar poco tiempo, apenas una semana, pero la estancia ha sido más corta de lo previsto. Exactamente ocho horas... sin salir del aeropuerto de Heathrow. Concretamente no ha puesto un pie fuera del área de inmigración, donde han ordenado su deportación alegando que no tenía la documentación correcta.

Su manager, Jim Gordon, ha asegurado a los medios de comunicación que Meeks tiene todos sus papeles en regla y porta una carta oficial de su libertad condicional. «No fue arrestado, pero lo deportaron fuera del país. No le dejarán entrar. Él está muy molesto. Fue escoltado por la policía hasta el avión», ha dicho.

El propio modelo ha grabado un vídeo desde el aeropuerto en el que expresa su malestar por la deportación a Estados Unidos. En las imágenes se ve a Meeks, vestido de negro, sombrero incluido, caminar cabizbajo de vuelta a casa: «Estoy harto de esta mierda. Londres no me quiere aquí después de haber cumplido mi condena. Es una locura», se queja el modelo, de 32 años.

El expreso de Stockton (California) salió de prisión en marzo de 2016 y tres meses después ya le habían contratado en un agencia de modelos (con un contrato de entre 3.500 y 11.000 euros al mes). El pasado mes de febrero desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York y también empieza a ser un habitual de las revistas... y de las redes sociales, donde comparte sus fotos familiares con su mujer desde hace ocho años y sus tres hijos. Además, presume de casoplón y cochazo, en lo que supone una carrera de cero a cien: de preso a millonario, sin contar todas las propuestas de matrimonio que le llegaron a la cárcel después de que la Policía publicara en su cuenta de Facebook la ficha del detenido.