Dulceida desata la locura en la Gran Vía

Dulceida ha colapsado este jueves la Gran Vía bilbaína. La conocida influencer ha acudido a un evento en la tienda de ropa interior Tezenis, donde tenía previsto «abrazar» y conocer a sus fans, tal y como anunció en su Instagram, que siguen más de 1.700.000 personas. Pero ha sido poner un pie en el establecimiento y desatarse la locura. Su invitación ha tenido una respuesta masiva por parte de sus seguidores. Hasta el punto de que el local ha tenido que bajar la persiana por cuestiones de seguridad. Además, se ha requerido la presencia de agentes de la Ertzaintza y la Policía Municipal para evitar que las personas allí congregadas salieran a la carretera.

La bloguera de moda iba a estar de 18.00 a 20.00 horas haciéndose fotos y firmando autógrafos a todo aquel que se personara en la tienda, pero ha sido misión imposible. Solo unos pocos han podido acceder a ella. Lo que ha provocado el enfado de sus fans, que han comenzado a gritar: «¡No nos vamos sin Dulceida!»

Que no se diga que ella no lo avisó. «Os espero a todos allí para veros, besaros y abrazarnos, que tengo muchas ganas. ¡Vamos a petarlo!», animó a sus fans este miércoles a través de un vídeo colgado en su canal de Youtube, donde tiene más de 1.175.000 suscriptores. Y, claro, le han hecho caso, aunque seguramente no esperaba petarlo tantísimo.

Dulceida durante el evento de este jueves.

Al finalizar el evento, Dulceida ha querido agradecer a través de su Instagram la gran acogida que ha tenido en Bilbao. «Sois increíbles, no cabe tanto amor en una ciudad. Me ha encantado conoceros, os dejo con esta preciosa foto y pido disculpas a todos los que os habéis quedado fuera! La policía nos ha hecho cerrar por vuestra seguridad!! Intentare volver en un sitio donde quepamos todos. Os quiero muchísimo preciosos!», ha escrito en su cuenta.

Aida Domenech es una de las principales influencers del panorama nacional. Y es que cada vez que esta bloguera de moda cuelga una foto en Instagram o un vídeo en Youtube recibe hasta un millón y medio de visitas. Y no es la única en casa que reina en las redes sociales. También triunfan en Instagram Alba Paul (su esposa) con 606.000 seguidores, Alex Domenech (su hermano) con 298.000 y Ana Pascual (su madre) con 62.000 incondicionales.