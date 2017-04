El príncipe Enrique vivió en «el caos total» tras la muerte de Diana

El príncipe Enrique vivió un periodo de "caos total" antes de atreverse a buscar ayuda para superar la muerte de su madre, la princesa Diana, ha reconocido en una entrevista publicada este lunes. El príncipe, de 32 años, contó al diario The Telegraph que pasó años intentando ignorar sus emociones después de la muerte de Diana en un accidente de automóvil cuando tenía 12 años.

"Mi forma de lidiar con esto era meter la cabeza en la arena, negándome a pensar en mi madre, porque pensaba: ¿En qué me puede ayudar? Esto solo me va a poner triste. No va a traerla de vuelta", contó. No fue hasta los 28 años cuando se atrevió a buscar ayuda profesional, después de que varias personas le incitaran, especialmente su hermano mayor, el príncipe Guillermo. "Fueron 20 años de no pensar en esto y después dos años de caos total", dijo.

Enrique -tercero en la línea sucesoria al trono británico, tras su padre, el príncipe Carlos, y su hermano mayor, el príncipe Guillermo- se había referido al duelo en el pasado pero sus intervenciones en los medios son muy escasas y es poco común que hable abiertamente de temas personales. Diana murió en un accidente de automóvil en París, en agosto de 1997, cuando, junto con su amigo Dody Al Fayed, intentaba escapar de una jauría de paparazzis.