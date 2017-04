«La pareja perfecta existe, pero a ratos»

Está viviendo un momento dulce en el que la lactancia materna marca todos sus tiempos. Martina Klein acude con su bebé de tres meses a la presentación de ‘Font Vella Té’, bebida a base de agua mineral y extracto de té de la que es imagen. «El ‘Brexit’ ya no nos puede arrebatar nuestro amor al té», bromea. Y entre posado y entrevista, se toma una pausa para amamantar a su pequeña, que ahora mismo es su prioridad absoluta. La criatura, «uno de los bebés más fotografiados del mundo» según su madre, se llama Érika. «Con ‘k’ y esdrújula». Érika Corretja Klein. «Hemos elegido un nombre muy fuerte porque pensamos que va a tener que salir con personalidad para defenderlo».

Madre de un niño de 12 años llamado Pablo, fruto de su larga relación con el cantante Álex de la Nuez, para Martina esta nueva maternidad, que le ha llegado a los 40 años recién cumplidos y tras siete de convivencia con el tenista y excapitán de la Copa Davis Álex Corretja, está resultando «una experiencia más divertida, con más madurez, menos histerismo y más sentido del humor». Y si no llama Nirvana a su momento presente es solo porque «un bebé da muchísimo trabajo, y yo ahora mismo no duermo más de cinco horas».

La modelo advierte que piensa educar a su primera hija igual que a su hijo varón. «Estoy educando a seres humanos y lo que busco es que tengan libertad, criterio, sentido común, bondad… Ahí no hay sexos. Creo que es un error educar en el sexismo cuando se trata de cualidades aplicables a los dos géneros». Martina además da por hecho que «teniendo los padres que tiene y hablando como hablamos en casa, la niña va a tener el papel de la mujer bastante claro».

No habían pasado tres meses desde que dio a luz y esta mujer de 1,77 de estatura volvía a entrar perfectamente en sus tejanos de la talla 38... No lo intenten en sus casas. Ella es una maniquí profesional y la esbeltez le viene de serie. De hecho, cuando reinaba en las pasarelas usaba una 36 sin necesidad de pasar (demasiada) hambre. Ahora no piensa obsesionarse con la figura. «No pretendo estar al nivel de una modelo de pasarela porque es una exigencia muy bestia –admite–. Pero sí me gustaría estar razonablemente bien por lo menos para el verano». Y para ello se ha lanzado a tonificar el cuerpo practicando un tipo de fitness postparto denominado ‘mamifit’, a base de sentadillas e hipopresivos para que «todo vuelva a su sitio».

El pasado 19 de marzo, Klein felicitó a su chico subiendo a Instagram una foto de Corretja ejerciendo de padrazo. El tenista abrazaba con ternura a la recién nacida Érika. La imagen, en blanco y negro, tomada por la propia Martina, era digna de un anuncio... «Alex es un gran padre –asegura–. Se implica en todo. El pecho se lo tengo que dar yo sola, así que las noches son mías. Pero él se ocupa mucho de ella, y sobre todo muchísimo de los mayores, que ahora necesitan a alguien muy pendiente de ellos». Los mayores son el hijo de Martina, de 12 años, y las dos hijas de Corretja, de 12 y 14. «Una de ellas ya le dice a Érika ‘mi bebé’ y se la lleva en la cadera… Es muy fuerte ese instinto», observa Martina.

La pandilla del zasca

La modelo, que también ha trabajado como presentadora, actriz, columnista y monologuista, escribió un libro infantil titulado ‘Zaska’ e inspirado en sus hijos. Ahora afirma que la ‘pandilla del zaska’ se ha tomado muy bien la llegada de un nuevo miembro. «Un poquito de ‘shock’ también hubo, pero ahora todo es amor y ternura».

Nacida en Buenos Aires, Martina llegó a Barcelona junto a sus padres y hermano cuando tenía doce años, y a los 16 ya trabajaba de modelo. Suele decir que siempre ha echado de menos «tener más parientes» y esa gran familia, todo un clan, «de juntarse más de veinte los domingos», la ha encontrado en los Corretja. Y le encanta. Si la felicidad huele a bebé y a lactancia materna, Martina no puede ocultar que está en uno de sus mejores momentos. Y eso se refleja en sus redes... «Yo creo que uno tiene que vivir intensamente. Solo faltaba que tuviéramos que mesurarnos por culpa de las redes sociales. Es una cuestión de gusto personal. Igual que una decide hasta dónde enseña de una falda, también elige hasta dónde enseña de su vida o hasta dónde la exagera».

Sin entrar a valorar la supuesta separación de Bustamante y Paula Echevarría, Klein opina que nuestra tendencia a creer en la pareja perfecta (aunque luego se rompa) es legítima, «porque, a ratos, la pareja perfecta existe. Y, con mucho trabajo, se mantiene en el tiempo. Es un músculo que hay que alimentar –asegura– Y nosotros lo estamos ejercitando».