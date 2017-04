Bustamante rompe su silencio: «Basta ya, no soy ningún delincuente»

David Bustamante ha estallado y roto su silencio. El cantante no ha sido capaz de mantenerse al margen de los comentarios sobre su relación con Paula Echevarría, su papel como marido e incluso su vida personal. Mientras se encontraba descansando en San Vicente de la Barquera, 'Busta' ha hablado en 'Sálvame limón': «No soy yo», afirma el exconcursante de OT. «Basta ya, no soy ningún delincuente. Estáis dibujando un personaje que alucino y que yo no conozco. Me estáis tirando por el suelo la imagen», se lamenta.

Primeras palabras del cantante tras «el tiempo dirá» de Echevarría el pasado miércoles durante la presentación de su perfume 'Sensuelle', donde la actriz no quiso desmentir ni confirmar nada, aunque sí aclaró que «su casa pasan cosas y que hay informaciones que se han dicho que son verdad y otras no lo son». Ahora le ha tocado a Bustamante, que ha querido señalar que «sí, hay un distanciamiento, pero no una ruptura», corroborando lo dicho por su mujer la semana pasada.

Muchos medios describían la situación entre los dos como «insostenible». Incluso su entorno lo reconoce:«la situación es crítica. Paula no puede más. Los desencuentros por parte de los dos cada vez es más habitual y a ella no terminan de convencerle algunas compañías y comportamientos de David. Se quieren mucho pero en este punto es imposible, merecen ser feliz».

Diversas informaciones a lo largo de estos días ha desmontado a la pareja «perfecta». Según informaba Beatriz Cortázar, «la relación de Paula con la familia de David nunca ha sido buena». Por otro lado Kiko Matamoros, entre otros compañeros conocedores de los datos, confirmaba que «corren por las redacciones unas imágenes de David saliendo del maletero del coche de un amigo tras correrse una juerga. De momento nadie ha querido sacarlas, porque la imagen del artista siempre se ha querido cuidar, pero nadie sabe el tiempo que ese material estará en un cajón».

Otros compañeros han contado la situación personal de David más allá de su vida en pareja y califican este distanciamiento de 'ultimátum' por parte de la actriz: «más que el divorcio y el distanciamiento que es más que evidente, tanto los amigos como la familia de David estarían muy preocupados por su estilo de vida en el último año y habrían pedido a la actriz que le diera un «susto» para que reaccionara al ver que todo su mundo se desvanece».