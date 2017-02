El zasca en Facebook de una madre a Samanta Villar tras decir que sus hijos le quitan calidad de vida

El pasado domingo, la reflexión de Samanta Villar sobre la maternidad levantó ampollas en las redes sociales, sobre todo en Facebook, después de afirmar que «tener un hijo te quita calidad de vida» y que era «menos feliz» desde que había dado a luz, por las responsabilidades que ello conlleva.

Ahora, la respuesta de una madre a Samanta Villar en Facebook se ha hecho viral en la popular red social, después de que la presentadora de «'21 días» afirmara que «nadie cuenta la verdad». En concreto, la respuesta procede de un comentario en Facebook a la publicación de Samanta Villar que tanto dio que hablar.

El escrito de la madre

«No puedo estar menos de acuerdo con todo aquello que dice Samanta Villar en este artículo/entrevista. No he leído su libro (ni lo leeré) pero lo que se desgrana de él es, cuanto menos, preocupante.

No entiendo su escala de valores/prioridades. No entiendo que una mujer de 41 años pueda pensar así, no lo alcanzó a comprender.

¿Perder calidad de vida? ¿Qué te pasa Samanta? ¿Qué duermes menos? ¿Qué sales menos? ¿Qué no viajas? ¿Qué no vas a restaurantes de moda? ¿Qué no tienes tiempo para una sesión beauty semanal?

Ya. Ya lo sé. Lo sabemos todas las madres de España (y del mundo) no millonarias y, ¿sabes qué? Que tampoco pasa nada.

Que no me hace infeliz o menos feliz no poder ir a ver todos los estrenos de cine o no irme cada fin de semana a la montaña como hacía antes de convertirme en madre. Me hace mucho más feliz ver como mi hijo aprende a guiñar un ojo o como se emociona cuando llegamos a casa.

Llámame simple o conformada. Será un tópico, pero a mí me hace más feliz una tarde de parque de atracciones con mi hijo que una noche de copas con amigos.

¿Qué me gustaría tener más tiempo para mí y a solas con mi marido? Pues si, pero desde luego no a costa de estar menos tiempo con mi hijo. Pero el Euromillones no toca y no pasa nada. La vida, aún así, a pesar de llevar meses sin hacerme una manicura, es maravillosa.

Creo que esta chica no estaba preparada mentalmente para ser madre y, puesto que es famosa, tiene la oportunidad de volcar su frustración en un libro y dejar perlas como las mencionadas en este artículo para desahogarse y creerse que ha descubierto la piedra filosofal de la maternidad.

En realidad, Samanta, internet ya está lleno de testimonios que cuentan lo horrible que es el posparto y lo duro que es dormir poco los primeros meses/años de la vida de los hijos. Eso puede ser comprensible en mujeres normales, con recursos escasos y sin posibilidad de ningún tipo de ayuda externa, bien de manera habitual o puntual; algo que seguro que no será tu caso.

¿Pero sabes qué? Estoy convencida que son tu mala actitud ante los cambios y tu egoísmo los que te llevan a estar viviendo la maternidad así.

Lo siento mucho por ti, de verdad, me da pena que tengas esos sentimientos y pensamientos tan oscuros. Y espero que muestres a tus hijos más amor del que pareces sentir por ellos tras leer esta entrevista.

Mientras tanto, yo, a todo aquel que quiera escucharla, le contaré mi verdad: que Manuel es lo mejor que me ha pasado, que le ha dado aún más sentido a la maravillosa vida que ya compartía con [omitido por privacidad] y que estamos convencidos de que su hermana no va a hacer más que añadir aún más grados de empalagosa felicidad a nuestro combo familiar. A pesar de las horas de sueño y de Netflix que nos quite»