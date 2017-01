El anuncio falso de Adidas que te va a emocionar

Un minuto y 40 segundos. Es el tiempo que ha necesitado Eugene Merher, un estudiante de dirección de cine de 26 años, para conquistar Internet. La historia es corta y suena a repetida: el joven alemán rueda un corto -'Break Free'- utilizando unas zapatillas de Adidas como elemento fundamental de la historia.

El emotivo spot trata de un anciano alemán que era corredor de maratones. Lleva una monótona existencia en una residencia de ancianos poco agradable, pero un día encuentra sus viejas zapatillas Adidas para correr y decide recordar su juventud poniéndoselas y saliendo a correr. El personal de la residencia se lo impide varias veces, pero al final del anuncio, usted también se va a animar a hacer lo que hace este anciano. O va a llorar. O ambas cosas, quizá.

Pero tristemente, este anuncio no es tal, ya que el departamento de comunicación de Adidas lo ignoró totalmente: «Intentamos mandarlo al departamento de comunicación de Adidas, pero en realidad no respondieron», dijo Eugene a The Huffington Post. Puede que en Adidas algún directivo esté tirándose de los pelos. Pero la realidad es que todo el mundo habla del exitoso anuncio falso de la marca. Y aunque la firma no esté dando muestras de ser muy avispada en el tema de los recursos humanos, lo cierto es que su logo y su nombre están en boca (pantalla) de medio mundo.