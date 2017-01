Un diseñador denuncia a Pedroche y a su estilista por supuesto plagio

Después de que Cristina Pedroche y Josie, estilista de la colaboradora, hicieran un maratón de cadenas para dar detalles de la elección y cómo vivieron todo lo referente a la ya popular «constelación de estrellas de Pedroche», un diseñador desata la polémica y abre el debate.

Ralfh Frew, diseñador y estilista, revolucionaba las redes sociales la pasada tarde tras la siguiente publicación: «A mi lo que realmente me perturba es que lo que le han puesto es una copia BARATISIMA de un body corset de míster pearl. Y de momento solo he visto mencionar lo mismo a @yagoarco... Que si enseña que si esta gorda que si no sé qué... Vaya tontería que se ponga lo que le salga del c*** como si quiere ir desnuda. En él siglo que estamos y la gente va de abierta y en realidad vamos para atrás.... He de decir que a mi ella me encanta solo critico al responsable de semejante copia,ella estaba divina y le sentaba divinamente. @cristipedroche él año que viene que me cojan a a mi de estilista que se van a enterar de que es un desnudO de verdad».

Míster Pearl (Señor Perla), responde al nombre de Mark Erskine-Pullin, diseñador nacido en 1962 en Sudáfrica en la cuna de una familia de clase trabajadora. El joven Erskine-Pullin estaba fascinado por los corsés desde una temprana edad, pero no fue hasta el divorcio de sus padres cuando Mark se fue a vivir con su abuela y dio rienda suelta a su imaginación y al amor que sentía por estas delicadas piezas que tanto favorecen a la mujer. Según contaba su entorno, «su abuela le permitía ayudarle a encajar sus corsés y a él le fascinaba». Desde entonces su carrera se desarrolló en torno a estas piezas de arte que han sido la segunda de piel de cantidad de famosas que han confiado en los diseños del popular diseñador, entre ellas, Dita Von Teese.

Sea como fuere, la inspiración se encuentra en cualquier lugar, persona o cosa. De momento los protagonistas no se han pronunciado al respecto. A continuación, dejamos la foto que Ralfh Frew publicó en su cuenta de Instagram con la comparación. Juzguen ustedes mismos.