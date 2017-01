Así es Coral González, la chica del «¡claro que sí, guapi!» que se ha hecho viral

«¡Claro que sí, guapi!» es la coletilla del momento. Detrás de ella está el anuncio de la web de venta de ropa usada Chicfy y, más concretamente, la joven marbellí Coral González, que es quien pronuncia la frase y se marca un espectacular 'perreo' al ritmo de la canción «chic para mí, chic para ti». Su intervención es breve pero exitosa, tanto que esta joven de 21 años se ha vuelto un fenómeno viral sin esperarlo.

Cosas del destino, su repercusión le ha llegado de sopetón después de 14 años de trabajo buscándose un hueco en la interpretación y la danza. Las ofertas que ha recibido son variadas, pero ella sigue con los pies en la tierra tal y como ha comentado en un encuentro digital realizado en el diario ABC. Durante la charla Coral aseguró que no le ha costado nada rechazar la suculenta tentativa de 'Gran Hermano Vip': «No creo estar perdiendo ninguna oportunidad. Entrar en ese tipo de programas no es mi meta», puntualiza. Y es que pese a que le gusta la televisión, la bailarina no quiere participar en este tipo de formatos. Sí le gustaría, en cambio, intervenir en series del tipo 'El Príncipe' o en 'Mar de plástico' para así enriquecer un currículum variponto en el que figuran desde un anuncio de Cola Cao, que fue su primer spot, a una actuación en el escenario de La Voz, donde bailó con Pablo Alborán y David Barrull. También ha participado en La Voz Kids junto a María Parrado. Su primera aparición en pantalla fue a los 7 años en el programa 'Veo veo' de Teresa Rabat.

«Me tomo las coñas a risa»

Imagen colgada por la bailarina Coral González en las redes sociales.

González, que actualmente forma parte del elenco de la obra 'Navidad en el Price' asegura no sentirse sobrepasada por el éxito repentino del anuncio, ni tampoco por la ingente cantidad de memes que viralizan, con humor, su imagen. «Lo llevo bastante bien, todas las coñas me las tomo a risa, con bastante humor. No tengo miedo a que el anuncio me cierre puertas, más bien al contrario, me ha ayudado a que se me conozca más en un mundo que es muy complicado», asegura en el encuentro de ABC.

En dicha charla, la joven afirma que no da clases de twerk e insiste en que si ahora le volviesen a proponer el famoso anuncio lo volvería a hacer pese a lo que le ha llovido: «Me lo tomo como algo positivo. Para mí es un trabajo más, no sé por qué la gente le intenta dar vueltas a las cosas, quizás porque no entiende de este mundillo y se piensan cosas que no son». Sobre sus inicios con la danza, aclara: «Empecé a los 7 años con la gimnasia rítmica, a los 11 con la danza clásica hasta los 18. Desde los 18 hasta los 21 que tengo ahora he probado toda clase de modalidades de danza, contorsionismo, aéreos...».