Seis chicas y cinco pares de piernas... la foto que desconcierta a las redes

Seis amigas, cinco sentadas en un sofá y una sobre el reposabrazos se sacan una foto en un bar. Pero la inocente imagen se ha convertido en el último gran misterio que trae a los usuarios de las redes sociales de cabeza. Una observación más detallada desata la alarma: «¿Por qué si hay seis chicas y sólo se aprecian cinco pares de piernas? ¿Dónde están las piernas de la chica de en medio?»

La pregunta la lanzaba hace menos de una semana un usuario del foro Imgur, y las redes recogieron rápidamente el guante. La búsqueda del par de piernas faltante desató el lado más ingenioso de los internautas, con soluciones de todo tipo. Desde las coñas para tirar balones fuera -«En realidad hay seis chicas, así que técnicamente no hay ninguna en medio», decía un forero- hasta los análisis sesudos -«Pues Photoshop, ¿qué va a ser?».

Pero no, no era ni un había montajes fotográficos ni la chica tenía ninguna discapacidad. Al final, las redes sociales dieron con la solución. Y las piernas de la chica estaban. La clave está más bien en los pantalones negros de las dos chicas de la izquierda. Mientras los primeros vaqueros que vemos no pertenecen a la segunda chica, sino a la tercera, las piernas de las dos primeras se entremezclan en la imagen, haciendo que parezca que sólo hay dos cuando, en realidad, hay cuatro.