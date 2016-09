Ana Morgade resta importancia a la extrema delgadez de Anna Simón

La presentadora Ana Morgade ha salido al paso de las críticas contra Anna Simón por su nuevo aspecto sumamente delgado. La actriz ha explicado que su compañera de 'Zapeando' se encuentra bien de salud pese a las alarmas generadas por el físico que mostró ante las cámaras a su vuelta de las vacaciones de verano. «Quería estar más flaca pero come estupendamente», ha asegurado.

Morgade, que comparte plató con Simón, ha pedido a los seguidores de la presentadora catalana que estén tranquilos. «Que nadie se asuste», les ha instado en una entrevista a 'Ecoteuve'. Sin embargo, con sus palabras no ha logrado disipar la cascada de rumores y quejas de los espectadores del programa, que creen que «se le ha ido la mano con la dieta». Hay quien incluso ha llegado a agitar el fantasma de la anorexia al asegurar que «estar tan flaca no es normal» y la invitan a «acudir a un especialista».

En opinión de Morgade, las cosas «se han magnificado mucho». «No es para tanto. De hecho yo estoy muy dolida porque también me he puesto a dieta y nadie me ha dicho nada. Llegué al verano que los pantalones no me cerraban. He hecho dieta y no se ha notado», ha afirmado.