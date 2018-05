Fuerte tormenta en Bizkaia: esta noche han caído 527 rayos Imagen de archivo de un rayo sobre Bilbao en 2012. / Borja Agudo Entre el País Vasco y Navarra se registraron 2.531 rayos y se espera que los truenos no remitan hasta el lunes SILVIA CANTERA Viernes, 25 mayo 2018, 11:44

Si usted vive en Bilbao y es de sueño ligero, es más que probable que anoche se despertase hacia las dos de la madrugada. Pero incluso si tiene la suerte de no despertarse con el menor ruido, seguro que abrió los ojos al menos un rato más tarde. Concretamente, a las 2.58 horas. En ese momento cayeron cinco rayos en la capital vizcaína. Pero si ampliamos el foco, los datos son bastante más llamativos. En Bizkaia se registraron 527 relámpagos y si sumamos los de Euskadi y Navarra, la cifra asciende hasta los 2.531.

En las últimas horas, las precipitaciones han sido muy intensas. Se han cebado especialmente con la zona del Valle de Mena y con la zona de las Encartaciones. De hecho, en Carranza cayeron 34,4 litros por metro cuadrado. En Balmaseda se registraron 16 litros y en Aranguren, 13. Todo eso en una noche, ya que son datos facilitados por Euskalmet que miden lo que llovió entre medianoche y las ocho de la mañana de este viernes.

En Bilbao, las precipitaciones no fueron tan llamativas. Llovió con mucha intensidad y se registraron 9 litros por metro cuadrado. Pero teniendo en cuenta lo lluvioso que está siendo el año, anoche sin duda lo «más llamativo» fue la tormenta eléctrica. Así lo explica José Antonio Aranda, el responsable meteorológico de Euskalmet, que cuenta que los cinco rayos «con impacto en el suelo» que se hicieron notar anoche en Bilbao cayeron con una diferencia de tres segundos. «Fueron potentes, pero no extraordinarios», matiza. Tuvieron una intensidad de 41,8 kiloamperios. ¿Y dónde cayeron exactamente? Tres fueron a parar a Matiko y los otros dos impactaron entre Indautxu y la plaza Moyua.

Mapa de rayos. / Euskalmet

La mayor tormenta eléctrica en nuestro entorno se produjo en Navarra. Cayeron 1.240 rayos. De hecho, en la comunidad foral los relámpagos se hicieron notar también por la tarde, momento en el que también se registraron muchos truenos en La Rioja.

En el País Vasco, la peor parte se la llevó Álava. Cayeron 585 rayos en toda la provincia, mientras que en Gipuzkoa se registraron 120 relámpagos. En total, entre el País Vasco y Navarra se han contabilizado 2.531 rayos en las últimas horas. Los 59 rayos restantes fueron a parar al mar.

¿Cómo saber si el rayo ha caído cerca?

La fuerza con la que impactaron los truenos hizo pensar a mucha gente que la tormenta estaba cerca. Y para saber cuánto de cerca cae un rayo, hay un par de trucos sencillos que explica Aranda. El primero, quizás el más conocido, es el de contar el tiempo que pasa «entre el fogonazo y el ruido». Si son prácticamente inmediatos, el rayo habrá caído a unos pocos metros. Y el otro aspecto que nos indica si los relámpagos se están produciendo junto a nosotros, es el sonido. «Cuando es lejano, el ruido no suele ser sordo, no retumba. Cuando cae cerca, sin embargo, cruje, y es un crujido que te abre las entrañas. No retumba, desgarra».

Más tormentas en los próximos días

El pronóstico para el fin de semana tampoco es muy halagüeño. De hecho, Euskalmet ha activado el aviso para este viernes y para el sábado, «y si no hay cambios, se mantendrá el domingo y el lunes». Para este viernes se espera que las tormentas sean especialmente fuertes durante las últimas horas del día y durante la madrugada. José Antonio Aranda, eso sí, advierte de que las tormentas son «bastante irregulares» por lo que no es fácil predecirlo. Serán más intensas en el oeste.