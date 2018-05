Alfonso Gil: «Frente al intrusismo, el sector del taxi va a luchar con más calidad» Taxis eléctricos en Bilbao. / Ignacio Pérez El concejal socialista presenta la nueva ordenanza que regula este tipo de transporte en Bilbao, que será más amable y ecológico LUIS LÓPEZ Viernes, 25 mayo 2018, 13:56

Los retos a los que se enfrenta el sector del taxi no conocen de fronteras, y son los mismos aquí que en cualquier otra gran ciudad. Poco se puede hacer en el gobierno local por regular los VTC (los taxis tipo Uber o Cabify), porque eso es competencia de administraciones como la Diputación o el legislador estatal. «Frente al intrusismo, el sector del taxi va luchar con más calidad», ha asumido esta mañana el concejal de Movilidad, Alfonso Gil, durante la presentación del proyecto de nueva 'Ordenanza municipal de transporte público de viajeras y viajeros en automóviles de turismo'. Resumiendo, la ordenanza del taxi en Bilbao.

El documento queda ahora pendiente de recibir las aportaciones de los grupos de la oposición, de la información pública, y entrará en vigor en septiembre y octubre. Pero su espíritu es ese: garantizar un mejor servicio público. Para, un elemento fundamental es que sea más ecológico, y por eso desde 2020 no se concederá licencia alguna a vehículos que no sean eléctricos (ahora hay quince) o 'Eco'. Y a partir de 2030 no podrá rodar ninguno que no entre en estas categorías. Además, se ha modernizado el logo que identificará a estos vehículos, el modo en el que porten publicidad, y el conductor estará identificado con foto a la vista y con la licencia también visible para el cliente.

La nueva ordenanza ha contado durante su elaboración con el apoyo del sector (en Bilbao hay 774 licencias) a través de las organizaciones mayoritarias: Radio Taxi, Teletaxi y Class Bilbao. Las tres han compartido con Gil la rueda de prensa en la que se han felicitado por una regulación que, aseguran, es una baza para mejorar el servicio. En ella, atendiendo las demandas de los profesionales, se reduce de 12 a 10 las horas de trabajo.