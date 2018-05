PNV y PSE firman en solitario su Pacto Social para Bilbao Firma y presentación del Pacto Social para Bilbao, en el Ayuntamiento. / Manu Cecilio El documento, rechazado por la oposición, contempla aumentar la plantilla de profesionales de Servicios Sociales y 45 medidas más para «mejorar la calidad de vida» en la villa LUIS LÓPEZ Miércoles, 9 mayo 2018, 13:38

PNV y PSE, los dos partidos que conforman el Gobierno municipal en Bilbao, rubricaron este miércoles con toda solemnidad su Pacto por las Políticas Sociales del Ayuntamiento de Bilbao. El objetivo es hacer una ciudad «más humana y amigable, sobre todo, para las personas que más sufren», proclamó el alcalde, Juan Mari Aburto. El escenario, el Salón Árabe, era el mismo que el elegido para rubricar el Pacto por la Seguridad hace un par de meses. Y, en esta ocasión, los objetivos eran, si cabe, aún más ambiciosos. Pero en esta ocasión los dos grupos de gobierno se quedaron solos, porque la oposición en pleno rechazó sumarse al documento, o bien por verlo carente de contenido, o por falta de ambición.

Hay una tercera opción, que mencionó Aburto: «No querían regalarle una foto al alcalde. Y por no sacarse una foto con el alcalde, le dan la espalda a las necesidades de los bilbaínos y bilbaínas». A su juicio, «es difícil entender la falta de apoyo de los otros grupos» a no ser que se busquen explicaciones fuera del documento y más vinculadas con «otros condicionantes políticos». En fin, que no tocaba, a juicio de Aburto, darle ese apoyo en estos momentos por un cálculo de pura estrategia.

El Pacto Social es uno de los pilares en los que el alcalde quiere construir el Bilbao del futuro, y por eso pretende tener una gran trascendencia. En él se recogen medidas que van desde aquellas enfocadas a la población en general (más profesionales en servicios sociales, mejorar la gestión informática o realizar encuestas de satisfacción) hasta otras encaminadas a diferentes colectivos. Por ejemplo, mejorar la atención a personas mayores con programas específicos, diseñar un plan municipal de Infancia y Adolescencia, estudiar la situación de las personas sin hogar, mejorar los procesos para prevenir la violencia de género o hacer de Bilbao una ciudad intercultural.

Todo ello obligará a incrementar la partida de gasto social en el Ayuntamiento, aunque el alcalde admitió que la cuantiá de esa mejora está por ver: antes es necesario desarrollar cada medida concreta. La finalidad última es «poner a las personas» en el centro de la política municipal.

El socialista Alfonso Gil incidió en que se ha cumplido otro compromiso, y destacó que «este pacto es posiblemente el más importante que puede firmar este Ayuntamiento», toda vez que su vocación es mejorar la vida de quienes más lo necesitan. «Ante nuevas realidad, hay que diseñar nuevas soluciones», dijo. Igual que luego puntualizaría el alcalde, Gil destacó que en el documento final se recogen hasta 79 propuestas de la oposición. En este sentido, EH Bildu matizó que esas aportaciones no las sienten como suyas ya que han sido modificadas sobre sus planteamientos iniciales.