Bilbao autoriza por primera vez que los 774 taxis trabajen durante las finales de rugby Los taxistas pueden trabajar hasta doce horas y tienen que librar dos días obligatoriamente. / Luis Ángel Gómez El Ayuntamiento también autorizará que se dupliquen los 387 coches de un fin de semana normal en eventos como los MTV EVA MOLANO Sábado, 28 abril 2018, 01:55

Las finales de rugby en San Mamés acercarán a 100.000 personas a la capital vizcaína, una ciudad que muchos visitarán por primera vez. El evento es de gran calado para la proyección de Bilbao, una nueva prueba de fuego de su capacidad para albergar grandes citas. El servicio que prestan los taxistas es, la mayoría de las veces, la primera imagen que tienen los visitantes de la villa. Por este motivo, el Ayuntamiento de Bilbao permitirá que todos los taxis de Bilbao puedan salir por primera vez a trabajar un fin de semana desde que se puso en marcha la regulación que limita su jornada laboral, aprobada en 2003 después de muchos tiras y aflojas. La medida, solicitada por las dos agrupaciones mayoritarias de profesionales de la ciudad, Radio Taxi y Tele Taxi, recibió ayer el visto bueno municipal. «Es una decisión histórica y pretende sentar un precedente. Si funciona, repetiremos en futuros eventos», explicó ayer Borja Musons, que además de presidir la organización de conductores profesionales más numerosa, también lidera la federación vasca.

Las finales se disputarán desde el viernes 11 de mayo. Toda la flota, que se compone de 774 vehículos, podrá trabajar el sábado y el domingo el máximo de 12 horas reglamentarias por jornada, aunque 29 de ellos estarán obligados a atender el aeropuerto, como siempre. En realidad, se duplicará el número de profesionales que están en la calle un fin de semana corriente, cuando solo la mitad de la plantilla toma la carretera. Por ejemplo, los días de labor, el plantel está operativo excepto los 155 profesionales que se turnan para librar. El 12 de mayo será la primera vez que todos -excepto los que estén de baja médica- recorran la ciudad. «Somos cada vez más conscientes de que hay que dar un buen servicio porque el taxi es un elemento de valor para la ciudad, y por que así favorecemos que se repitan este tipo de eventos positivos para todos», precisa Musons.

El sector ha acusado especialmente la crisis, sobretodo durante los fines de semana, cuando el servicio estaba vinculado a un ocio nocturno de capa caída. Ahora, parece que la economía «remonta» y los taxistas, que antes renegaban de trabajar sábados y domingos, han aceptado con agrado la propuesta, porque creen que les saldrá rentable. «Este año hemos visto la necesidad de llevarla a la práctica. Después de lo que hemos pasado, hay que sacar provecho de las oportunidades que se presenten en la ciudad», insiste el presidente de la federación vasca. La medida ha tenido su 'cocina'. El tema se planteó en una asamblea y se organizó un referéndum telemático entre todos los profesionales de Bilbao. Las juntas directivas de las asociaciones de taxistas trasladaron los resultados al Consistorio.

Ser «flexibles»

El Ayuntamiento, además, facilitará que esta medida se repita en futuras fechas si así lo solicitan los profesionales. «Se trata de una nueva política que pretende mandar un mensaje al turista o al que quiere organizar una cita de calado en la ciudad: que tenemos la suficiente voluntad para entender las necesidades y adaptarnos a lo que vaya a venir», dice Musons. En la práctica, la iniciativa sella un pacto no escrito al que se intentó llegar en 2010, cuando reclamaban trabajar sin restricciones siete fines de semana al año, pero al que los propios profesionales renunciaron. Ahora, la idea se retoma, pero sin un calendario fijo, porque de repente pueden surgir eventos de interés no programados. «Este año, solo veíamos apetitosos el fin de semana de las finales de rugby y el de la gala MTV. Es mejor que podamos sacar una flota en momentos puntuales. Adaptarnos a la demanda, y no al revés, y para ello tanto el Ayuntamiento como nosotros tenemos que ser flexibles». Después de las finales, harán recuento. «Veremos si merece la pena sacar más flota o no en las siguientes ocasiones. No queremos tener Bilbao saturado de taxis en las paradas».

Alfonso Gil, el concejal de Movilidad y Sostenibilidad socialista, entiende que el gran número de personas que visitarán la ciudad precisa de medidas extraodinarias. «Lo que queremos es fluidez y servicio», aclara. Para conseguirlo, también se reforzarán las líneas 58 y 72 y sus versiones nocturnas, que dan servicio al área de autocaravanas de Kobetamendi y Rekalde, donde se prevé que acampen numerosos aficionados en el polideportivo de El Fango.

Esta no es la única novedad que se ha registrado en el sector del taxi. También por primera vez se ha autorizado que en los puentes solo trabajen la mitad de los taxistas, para que se reparta mejor la faena.